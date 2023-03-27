Bahçeli: Kılıçdaroğlu paravan cumhurbaşkanı adayıdır

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu hakkında sert sözler sarfetti.

Son dakika haberine göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakına katılan HÜDA Par hakkındaki terör örgütü Hizbullah ile ilişkisi olduğu iddiasıyla ilgili açıklamada bulundu. Bahçeli, “Hür Dava Partisi’nin hiçbir terör örgütüyle bağ ve bağlantısı olmadığı açıklanmış ve muhataplarınca da ifade edilmiştir.” dedi. Bahçeli, 6’lı koalisyon ve ortak adayları Kemal Kılıçdaroğlu’na sert sözlerle yüklendi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yazılı açıklamalarda bulundu. Açıklamasında 6’lı koalisyon ve ortak adayları Kemal Kılıçdaroğlu’na sert sözlerle tepki gösterirken Hüda Par ile ilgili iddialara cevap verdi. Bahçeli, “Kılıçdaroğlu ülkemize düşmanlık besleyen, dönem dönem silah ve yumruk gösteren zalimlerin paravan cumhurbaşkanı adayıdır.” ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli MHP Genel Başkanı Bahçeli. “Hür Dava Partisi’nin hiçbir terör örgütüyle bağ ve bağlantısı olmadığı açıklanmış ve muhataplarınca da ifade edilmiştir. Sık sık gündeme taşınan Hizbullah terör örgütünün ise nasıl ve ne zaman çökertildiği malumdur. Bu hususta da ara sıra vermiş olduğu beyanlarla ’emperyalist güçlere karşı oyunu bozacak Türk milletidir’ görüşünü paylaşan eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan’ın kamuoyuna açıklama yapması boynunun borcudur. HDP’nin bir kez de olsa PKK’yı kınadığına, aralarında hiçbir bağın olmadığını itiraf ettiğine hiç kimse, hiçbir millet evladı tanık olmamıştır. Ancak Hür Dava Partisi terörü tümden reddetmiş, hiçbir yasa dışı örgütle bağının olmadığını eğip bükmeden milletimizle paylaşmıştır.” ifadelerini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

“Ülkemizi mandacıların kontrolüne mahkûm etmek amacıyla müstemlekeci bir komplo günbegün derinlik ve etkinlik kazanmaktadır. Bu doğrultuda milli varlığımızın dışarıdan kuşatılmasına, içeriden çökertilmesine ortam hazırlayan çok aktörlü bir saldırı mekaniği uzun zamandır terakki ve tedavül halindedir.

Nitekim biteviye devam eden ağır tacizlerin cesamet ve cüreti sürekli mesafe almaktadır. 100 yıllık Cumhuriyetimizi değiştirip devirme planı yapan ve bunu da pervasızca açıklayan bölücülüğün ve terörün siyasi ayağı HDP, resmi nikahının zillet ittifakıyla kıyılmasına sonunda evet demiştir.

Irak ve Suriye’nin kuzeyinde son günlerde yaşanan, 15 Mart 2023 tarihinde Duhok’ta iki PKK helikopterinin düşmesiyle iyice gün yüzüne çıkan birbiriyle iç içe geçmiş karmaşık olay ve temas zincirinin HDP’nin kararında müessir bir rol oynadığı kuvvetli bir ihtimal olarak karşımızdadır. Görünen odur ki, PKK-YPG-PYD’yi himaye eden mahut ve malum ülkeler zillet ittifakına siyasi kan nakliyle meşguldür.

Doğal felaketlerin gölgesinde yapılacak 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerini bir intikam vetiresine, bir rövanş vesilesine, bir öç alma veçhesine dönüştürmek için pozisyon alan muhalefet partilerinin maalesef her yolu mubah kabul ettikleri ayan beyan ortadadır. Yeminli Türkiye düşmanları irtibat ve işbirliği yelpazesini milli ve manevi varlığımıza tehdit saçan ölçüde genişletmenin arayış ve arzusuna artan ölçüde heveslenmektedir.

Küresel emperyalizm, nihai aşamada 7+2 formatında teşekkül eden zillet ittifakını avucuna alarak baskı, dayatma ve şantaj vasıtalarıyla Türkiye’nin milli birlik ve güvenliğini, toplumsal huzur ve dayanışma ahlakını tahrip etmenin gayesindedir.

CHP’NİN İYİ PARTİ’YLE EŞGÜDÜM HALİNDE DÜŞTÜĞÜ DURUM İÇLER ACISIDIR

Kılıçdaroğlu’nun geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalında yapmış olduğu marazi ve mahsurlu açıklamalar sadece bir itiraf değil aynı şekilde bir ihanet beyannamesidir. Bu şahsın terörist Demirtaş’ı, Sorosçu Kavala’yı, Gezi Parkı olaylarında tutuklananlarla birlikte FETÖ’yle iltisakları yargı kararıyla tespit edilip hüküm alanları serbest bırakma vaadini telaffuz etmesi devleti tanımayan, hukuku takmayan gayri milli bir zihniyete en bariz örnektir.