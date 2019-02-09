Bahçeli: Kılıçdaroğlu’na acıyorum

Yerel seçimlere dair konuşan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kılıçdaroğlu’na acıdığını söyledi.

Bahçeli konuşmasında “Bize ‘saray bekçisi’ diyen Kılıçdaroğlu’na gerçekten acıyorum, perişanlığına üzülüyorum. O da biliyor ki Türkiye’nin bekası için bekçi olmaya hazırız.” diye konuştu

MHP lideri Devlet Bahçeli, Adana’da partisinin kuruluşunun 50. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlama programında şunları söyledi:

“Partimizin 50. kuruluş yıl dönümünü kutladığımız bu günde, böylesi heyecan verici bir düşünce, MHP mensuplarını ve dava arkadaşlarımızı ziyadesiyle memnun etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı’nın böyle bir düşünce ve tasarrufu 50. kuruluş yıl dönümümüz için müstesna ve muazzez bir armağan olmuştur.

Muzafferliğin ilhamıyla kıtaları aştıran vazgeçilmez bir yemindir bizimkisi. Çiğnenmeyen, çiğnetilmeyen, unutulmayan, asla da unutulmayacak olan selam olsun büyük Türk milletine, selam olsun kahraman ülküdaşlarıma, selam olsun davasının bayrakları gönül erlerine.

Selam olsun asil bozkurtlara, iffet abidesi Asenalara. Selam olsun umudun güneşiyle ısınan mazlumlara. Hakkı yenmiş mağdurlara, kimi kimsesi olmayan gariplere. Hepinizi en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Her birinize en iyi dileklerimi sunuyorum. Allah’a şükrediyorum ki tam 50 yıl sonra yine aynı yerdeyiz, yine aynı çizgideyiz. Dilek kolay… Bir ülkünün peşinde 50 yıl geçti. Kopan takvim yaprakları sarardı, yıllar yılları kovaladı. Ömürler su gibi akıp gitti. Elden ele aktarılan, gönülden gönüle akıtılan vazgeçilmez yemin ile 50 yıl geride kaldı.

Tarih yine 1969’un 9 Şubat’ıydı. Cumhuriyetçi köylü millet partisinin olağanüstü kongresi Adana’da toplanmıştı. Bir adım atılacaktı, bir hareket başlayacaktı. Millet Partisi’nden Milliyetçi Hareket Partisi’ne etap etap ulaşıldı. Tohum olup ekildik, zaman içinde filizlendik, zaman geldi çınarlaşan 50 yıla buluştuk.

Elleri öpülesi ecdadımız olmak üzere, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten Mareşal Fevzi Çakmak’a Osman Bölükbaşı’ndan Alparslan Türkeş’e kadar iftihar kaynaklarımıza, siyasetlerimizin kutup başlarına cenabı Allah’tan rahmetler niyaz ediyorum. Vatan ve millet uğruna bedenlerini siper eden, yardan geçen, serden geçen bir hilal uğruna hayattan geçen manevi kılavuz olan aziz şehitlerimizi minnetle, rahmetle anıyorum. Davamız için bedel ödemiş, zindanları aydınlatmış, taş duvarları inançlarıyla aralamış, yüzleri Yusuf, sabırları Yunus, yiğitlerimize sağlıklı ve uzun ömürler temenni ediyorum. Partimizin 50’nci yılı kutlu olsun.

TRT