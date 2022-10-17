Bahçeli: Kılıçdaroğlu’nun Amerika ziyareti şaibelidir

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kılıçdaroğlu’nun Amerika ziyaretini değerlendirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ABD ziyaretinde gizemli toplantılar yaptığını, Pensilvanya istikametini takip ederek 8 saat ortadan kaybolduğunu belirterek, “Kılıçdaroğlu’nun ABD ziyareti şaibelidir, A’dan Z’ye şüphelidir” dedi.

TRUVA ATIDIR: Kılıçdaroğlu, ABD’ye gitti, New York’ta sokağa düştü, gizli ve gizemli toplantılar yaptı, Pensilvanya istikametini takip ederek 8 saatlik bir süre içinde de ortadan kayboldu. Kılıçdaroğlu’nun ABD ziyareti şaibelidir, A’dan Z’ye şüphelidir. Hangi sözleri aldığı, hangi sözleri verdiği, Cumhurbaşkanı adaylığı için kimlerle dirsek teması içinde olduğu, izin ve icazet maksadıyla hangi kapıları aşındırdığı az çok malumumuzdur. Bu Kılıçdaroğlu zalimlerin içimize sızdırdığı Truva atıdır. Bu Kılıçdaroğlu ve zilletin diğer partileri emperyalizmin maşasıdır. Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimi gayri milli, gayri ahlaki, gayri meşru bir savrulmanın tam göbeğindedir.

GAZ TEDARİĞİ: Putin, gaz tedarikinde en güvenilir güzergahın Türkiye olduğunu açıklamıştır. Kuzey akım hatları gözden düşerken, TürkAkım Projesi sivrilmiştir.

Türkiye enerji jeopolitiğinde muazzam bir avantaja erişmiştir.

DEZENFORMASYON YASASI: Dezenformasyon yasası TBMM’de kabul edildi. Zillet ittifakının tüm bileşenleri hopluyor. Ağızlarına ne geldiyse kurşun gibi söylüyorlar. Sansür yasası diyorlar, zulüm yasası diyorlar, özgürlüklere pranga vurulduğunu iddia ediyorlar. Nasılsa sahte hesap açıp fitne yayamayacaklar, huzursuzlukların sebebi budur.

DİJİTAL TERÖRE TAVİZ YOK: Sosyal medyada provokasyon yapamayacaklar, korkularının temeli bundandır. Dijital teröre taviz vermeyeceğiz. Sosyal medya infazlarına sessiz kalmayacağız.