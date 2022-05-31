Bahçeli: Kimsenin gücü yetmez

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Atatürk Havalimanı tartışmaları hakkında açıklama yaptı.

İşte Bahçeli’nin açıklamasından satır başları:

İstanbul’u zincirlemek isteyenler, Bizans işbirlikçileri ne yapacaklarını şaşırdılar. İstanbul’un Fethi, zulüm piramidinin yıkılması, haksızlık damarlarının kesilip atılmasıdır. Fatih Sultan Mehmet, teslim olmayan imanı ve yenilmez iradesi ile İstanbul’u fethetmiştir. Geçtiğimiz pazar günü, diğer yanda da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde fidan dikim törenini gerçekleştirdik. Çok şükür yer gök bayrakla süslenmiştir.

YENİ BİR KAOS PLANI ÇIKARMAYA KİMSENİN GÜCÜ YETMEZ

Millet Bahçesi’ne fitne kazısına heves edenler yine emellerine oluşamayacak. Müşterek gayeleri kriz çıkarmak, sorun üretmek Türkiye’nin önüne taş koymaktır. Kimin sorunlu, kimin suçlu olduğu herkesin malumudur. İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi üzerinden yeni bir kaos planı çıkarmaya kimsenin gücü yetmez. Aksine hizmet eden olursa bunun sonuçlarına katlanmak zorunda olacaklardır.

TERÖRÜN GEÇERLİ BAHANESİ YOKTUR

Hiçbir cani, hiçbir işbirlikçi Türkiye karşısında duramayacak. Terörün, geçerli bahanesi yoktur. Var diyenler teröristlerle aynı çizgidedir. Demokrasi terörün sığınağı olamayacaktır. İnsan hakları ile terörü bir veya aynı görenler, terörü insan hakkı olarak yorumlayanlar işlenen cinayetlere iştirak etmişlerdir. Gülücükler saçarak bize el uzatan terör baronlarına tavizimiz yoktur. Her yüze gülen dost değildir. Teröristin elindeki silahı verenler de teröristtir.

Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine itirazı boşa değildir. Bu ülkeler samimi değildir. İsveç yönetimi kendi başkentinde bölücü teröristlerin gösterilerine hala sessizdir. İkna için gelmeleri boşunadır. İsveç ve Finlandiya kırmızı kar cezalısıdır. Bu cezanın kaldırılması için talepte bulunduğumuz teröristler iade edilmelidir.