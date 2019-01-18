Bahçeli: Kontrol bizde olmalı

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suriye’de oluşturulacak güvenli bölge konusunda konuştu.

MHP lideri “Suriye sınırında oluşturulacak güvenli bölgenin şartlarını, sınırlarını, muhtevasını, sürecini ve zamanını biz belirlemişsek mesele yoktur” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam’da düzenlenen partisinin İl Başkanları Toplantısı’nın ardından konuştu. Cumhur İttifakı’nın gereği neyse onu yaptıklarını söyleyen Bahçeli “Birkaç belediye daha alalım diye ilçelerimizi çiğnemedik, el avuç açmadık aman demedik. İnancım odur ki Cumhur İttifakı, sahip olduğu millî mücadele ruhuyla Türkiye’ye tuzak kuranları şaşkına çevirecektir. Cumhur İttifakı’nın iradesini 31 Mart 2019’da göstermek, zilleti her seviyede etkisizleştirmek için karar verdik, harekete geçtik” dedi.

TRUMP’IN REZİL TUZAĞI

MHP lideri, Suriye’nin kuzeyindeki olaylara her gün bir yenisinin eklendiğine işaret ederek “Güney sınırlarımız boyunca bir kumar oynanmaktadır. ABD; PKK, PYD’yi himaye etmek bunlarla Kürt kardeşlerimizi ilişkilendirmek için karanlık bir kampanya yapmaktadır. Kürt kökenli kardeşlerimizin kan döken hiçbir katille en küçük bağlantısı yoktur. Terör örgütlerini Kürtlerle ilişkilendirmek ağır bir suçtur. Kürt kökenli kardeşlerimiz Trump’ın rezil tuzağına düşmeyecektir. Trump’ın ağzını kapatmadığınız müddetçe konu kapanmaz. Trump ‘Kürtlere saldırmayın’ sözleriyle Türkiye’yi PKK’dan uzak tutmak terörle mücadeleyi durdurmak niyetindedir. İsrail işin içindedir” diye konuştu.

Bahçeli, Trump’un 20 millik, yani yaklaşık 30 kilometre derinliğinde bir güvenli bölgeden bahsettiğini hatırlatarak şunları kaydetti:

Hükûmet buna müspet yaklaşmıştır. Şayet, kurulacak ve oluşturulacak güvenli bölge tamamen Türkiye’nin denetim ve kontrolünde olacaksa, üstelik terörle tavizsiz bir mücadele sürecekse diyeceğim bir şey yoktur. Güvenli bölge stratejisini biz kurmuşsak, biz hazırlamışsak, biz sahaya ve masaya taşımışsak mesele yoktur. Ancak, ABD’nin yazdığı kanlı senaryoya kanıp, terör örgütlerine göz yumacaksak, güvenli bölge diye tampon bölgeye tamam diyeceksek, aynısı Körfez Savaşı’ndan sonra yaşandığı gibi, yeni bir uçuşa yasak bölge kararına zımnen onay vereceksek, herkesi uyarıyorum ki bugüne kadar yaptıklarımızın üzeri bir kalemde çizilecektir. Bilahare millî güvenliğimiz rehin alınacaktır.

HÜKÛMETİMİZİN YANINDAYIZ

Bahçeli “20 millik derinliğe sahip olacağı söylenen güvenli bölge tanımıyla kastedilen nedir? Bu güvenli bölgede terör örgütleri bulunacak mıdır? Rusya bu işin neresindedir? Başta ABD olmak üzere, koalisyon ülkelerinin güvenli bölgedeki rolü, payı ne olacaktır?” sorularını gündeme getirdi. Bahçeli, “Biz terörle mücadele sürecinde ön şartsız devletimizin ve hükümetimizin yanındayız. Haklı davamızdan, beka mücadelemizden kesinlikle dönmemeli, geri adım atmamalıyız’ dedi.

TRT