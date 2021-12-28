Bahçeli: Korkmayacağız

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabı üzerinden Mehmet Akif Ersoy’un sözleriyle bir paylaşım yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Büyük şair ve dava adamı, ahlakı ve sağlam imanıyla adını milli hafızalara kazıyan merhum Mehmet Akif Ersoy, düşündüğü gibi yaşayan, müessir iradesiyle, mütekamil inancıyla öne çıkan, öncü olan bir gönül insanıydı. 63 yıllık hayatında siyah, lekeli, şaibeli hiçbir nokta da olmamıştı” dedi.

Bahçeli, Twitter’daki hesabından yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı: “Akif, Milli Mücadele yıllarında milletimize umut aşılamıştı… ‘Korkma’ demişti, korkmayacağız. ‘Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak’ demişti, söndürmeyeceğiz. Ocaklarımızı da tüttüreceğiz.”