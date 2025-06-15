Bahçeli Köyünde Yangın Çıktı

YANGININ ÇIKTIĞI YER VE NEDENİ

Batman’ın Beşiri ilçesine bağlı Bahçeli köyünde meydana gelen yangında, yaklaşık 200 dönüm buğday ekili arazi zarar gördü. Öğle saatlerinde başlayan yangının sebebi henüz bilinmiyor ve kırsal alanda bulunan buğday tarlasını etkisi altına aldı. Rüzgarın da yardımıyla yangın kısa sürede büyüyerek geniş bir alanı kapladı.

İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Durumun bildirilmesi üzerine Beşiri ve İkiköprü itfaiye ekipleri olay yerine yönlendirildi. Vatandaşların da desteğiyle yangına müdahale edilerek uzun süren çalışmalar sonrasında kontrol altına alındı. Yangının ardından soğutma çalışmaları başladı. Yangında yaklaşık 200 dönüm buğday ekili alanın tamamen yandığı öğrenildi.

JANDARMA EKİPLERİ İNCELEME BAŞLATTI

Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı ve yangının sebeplerine yönelik detaylı araştırmalar yürütülecek.