Bahçeli’den CHP’ye eşkiya cevabı

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında ülke üzerine yapılan provakasyonlar hakkında konuştu.

CHP’nin İş Bankası hisselerinin Hazine’ye devredilmesi gerektiğini ifade eden MHP lideri Bahçeli, ”CHP’li bir genel başkan yardımcısı diyor ki ‘CHP olarak eşkıya karşısında her türlü direnme hakkını kullanırız.’ Bu alçak ifade karşısında sormak lazım ki eşkıya kimdir? Diyorum ki ateş olsanız cürmünüz kadar yer yakarsınız. Çevrenizi kolaçan edin işte o an eşkıyayı muhakkak görürsünüz” ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuştu.

Bahçeli’nin açıklamalarından satır başları şöyle:

”Krizlerin biri biterken diğeri başlamaktadır. İnsanlık değerleri adalet ve ahlak ilkeleri yok sayılmaktadır. Özellikle Türkiye’nin de içinde bulunduğu geniş coğrafyaların durumu umut verici değildir. Terör yöntemlerini kullanarak mazlumların kanını döken İsrail’in arayıp da henüz bulamadığı belasına da er ya da geç kavuşacağına yürekten inanıyorum. Allah var gam yoktur. Tarih hiçbir katilin yaptığı kötülüklerin yanına kalmadığını göstermiştir. İsrail’in Gazze’de düzenlediği menfur saldırıyı kınıyorum.

”ZORLUK VARSA DAYANACAĞIZ”

Bölünme tartışmaları bölücü saldırılar bekamıza düzenlenen suikastlar çok tehlikeli olayların önünü açmıştır. Türk milleti yangına körükle gitmemiş ihanet ehline prim vermemiştir. Birilerinin canı çekiyor diye bu vatanı teslim etmeyeceğiz. Zorluk varsa dayanacağız.

”ABD’NİN MÜTTEFİKİ TÜRKİYE MİDİR YOKSA PKK/YPG MİDİR?”

Güney kara sınırlarımız boyunca vahim senaryo hayata geçirilmek isteniyor. ABD terör örgütleri ile aleni düşüp kalkıyor açıktan emel ve hedef birlikteliği yapıyor. ABD kararını netleştirmelidir. ABD’nin müttefiki Türkiye midir yoksa PKK/YPG midir? Bir terör örgütünün ağır silahlarla donatılması hangi akıl ve mantığa sığmaktadır? ABD nereye varmak istiyor? ABD Fırat’ın doğusuna bütün gözünü dikmiş durumdadır. ABD terörizme çanak tutmaktadır. Sırtımıza hançer vurmak üzere harekete geçen bir ülke ile lafın gelişi de olsa dostluktan nasıl bahsedilecek? Fırat’ın doğusu tehdit olmaktan tamamen çıkarılmalıdır. Hiç kimse milletimizin sabrıyla oynanamamalıdır. Büyük Kürdistan beyhude hevestir. Buna en baştan huzurdan refahtan birlikten yana Kürt kökenli kardeşlerim müsaade etmeyecektir. Türk milletine meydan okunmaz okunamaz. Meydan okumaya cüret edenler bedelini sonuna kadar ödemişlerdir.

ABD’Lİ RAHİP BRUNSON’IN SERBEST BIRAKILMASI

Herkesin gözü önünde Türkiye’den bir papaz gelip gitmiştir. Bu papaz ki Türkiye ile ABD ilişkilerini resmen zehirlemiştir. Papaz Brunson 9 Aralık 2016’da tutuklanmıştı. FETÖ ve PKK adına suç işleyip casusluk yaptığı ifade edildi. ABD Başkanı papazla yatıp papazla kalktı. Türkiye’nin geri adım atması hedeflendi. Papaz iki ülkenin bütün diyaloglarını tıkadı. Papaz Brunson’ın ev hapsine alınması fayda etmedi. 12 Ekim 2018’de 4. kez hakim karşısına çıkarılan papaz 3 yıl 1 ay 15 gün ceza almış yattığı süre hesaba katılarak tahliyesi kararlaştırılmış. Trump Oval Ofis’te kendisini kucaklamıştır.

”PAPAZ GİTMİŞ KAVGA BİTMİŞTİR”

Diyebiliriz ki papaz gitmiş kavga bitmiştir. Trump’ın Türkiye hisleri şıpsevdiler gibi birdenbire değişmiştir. Seviyesiz Trump’ın yerini sempatik Trump almıştır. Böyle devlet adamı olunmaz böylesine şuur kaybı ile Türkiye ABD ilişkileri istikrarlı kalamaz. Türkiye’nin değerini bir papaza indiren, Türkiye’ye bakışını bir papazla eşitleyen bir ülkenin başkanına güven duyulmaz, itibar edilmez. Unutulmasın ki bizi adam yerine koymayanı biz insan bile görmeyiz, göremeyiz. Papazı almak için her dayatmayı yapan ABD Başkanı yarın bir başka meseleyle ilgili aynı tutumunu sürdürürse ne yapacağız? Trump’ın derdi nedir? Türkiye ABD’nin sömürgesi değildir 51. eyaleti hiç değildir. Trump uyuyorsa uyansın uyanıksa ayağa kalksın. ABD Başkanı büyük Türk milletini hafife almasın. Bu işin şakası yoktur. Türk’e kefen biçilmez Türk’e tuzak işlemez. Papazın serbest kalması elbette pek çok soru işaretine de neden olmuştur. Papaz davasında ifade değiştiren gizli ve kiralanmış tanıklar kimlerdir? Bu gizli tanıklar kısa süre içerisinde ifade ve görüşlerini nasıl değiştirmişlerdir?

”HAKAN ATİLLA’NIN İADESİ NE ZAMAN OLACAK?”

ABD’deki papaz Gülen niye alınamaz? Ver papazı al papazı demiştik. Pensilvanya’daki papaz ne zaman ülkemize iade edilecek? Papaza papazla karşılık vermediler iki papazı da ellerinde tutmak istediler. Bu durum karşısında Hakan Atilla’nın iadesi ne zaman olacak? Dış politika konusunda hükümete verdiğimiz destek ortadadır. Meselemiz Türkiye’nin saygınlığıdır. Evanjelist papaz gözle kaş arasında uçup gidecek FETÖ papazı Pensilvanya’dan örgütü idare edecek. O darbeciyi istiyoruz 251 şehidimizin hesabını vermesini bekliyoruz. Vermezlerse de söke söke almanın yollarını bulacağımıza da inanıyoruz. Türkiye yeni yetme bir devlet değildir. Terör örgütleriyle ilişkisi ve iltisakı belli olan bir şahsın, casusluk suçlamasıyla tutuklanan bir misyonerin, 2 yılı bile dolmadan serbest kalması adalet ilkeleriyle nasıl izah edilecektir? Papaz Brunson kararı, ne söylenirse söylensin, nasıl tevil edilirse edilsin, milletimizi üzmüş ve yaralamıştır. Bakalım dövizin akıbeti ne olacak? Fırsatçıların peşini bırakmayacağız.

KAYIP SUUDİ GAZETECİ CEMAL KAŞIKÇI SORUŞTURMASI

Zannedersiniz buharlaşıp uçmuştur. Pek çok vahim iddia gündemdedir. Türk ve Suudi yetkilier dün akşam saatlerinde inceleme yapmak üzere başkonsolosluk binasına girmiştir. Acaba nasıl bir inceleme yöntemi takip edilecektir. Muhalif kimliği ile bilinen bu gazeteci örgülü bir operasyona maruz mu kalmıştır? Kaşıkçı’nın durumunu netleştirmek için hiç kimse kaçak güreşmemelidir.

CHP’NİN İŞ BANKASI HİSSELERİ

CHP sokağa göz kırpmaktadır. HDP suyu bulandırmanın emelindedir. İP’in ise ne yapacağı az çok bellidir. Türkiye’nin bekasını riske atamayız. CHP’li bir genel başkan yardımcısı diyor ki CHP olarak eşkıya karşısında her türlü direnme hakkını kullanırız. Bu alçak ifade karşısında sormak lazım ki eşkıya kimdir? Diyorum ki ateş olsanız cürmünüz kadar yer yakarsınız. Çevrenizi kolaçan edin işte o an eşkıyayı muhakkak görürsünüz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gerçek varisi büyük Türk milletidir. Bugünkü CHP’nin Atatürk ile yolları çoktan ayrılmıştır. Siz kim Atatürk kimdir Sizin nereniz Atatürk’e benzemektedir? Sizin neyiniz Atatürk’ü hatırlatmaktadır? Yok öyle mirasyedilik. İş Bankası hisseleri doğruca Hazine’ye devredilmelidir. Atatürk yaşasaydı bugünün CHP yöneticilerini evlatlıktan reddeder gibi reddeder üstüne de bir de mirastan mahrum ederdi.”

TRT