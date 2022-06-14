Bahçeli: Mahkemenin önüne çıkarılmalı

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HDP’li Saliha Aydemir’in dokunulmazlığın kaldırılması gerektiğini belirtti.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor. Bahçeli, polise yumruk atan HDP’li vekil Saliha Aydemir ile ilgili TBMM’de yerinin olamayacağını vurgulayarak, ‘Bunların dokunulmazlığı süratle kaldırılmalı, mahkemenin önüne çıkarılmalıdır.’ dedi.

MHP lideri Bahçeli’nin açıklamalarından satır başları şöyle; Sağanak yağışlar hayatın olağan akışını olumsuz etkilemiştir. Şiddetli yağışlardan dolayı hayat durma noktasına gelmiştir. Sel suları Ankara merkez ilçelerinde ev ve işyerlerini basmış, cadde ve sokakları sular altında bırakmıştır. Hem Ankara hem de İstanbul büyükşehir belediyesi sel taşkınları, mağduriyetleri vurgun yemişçesine seyretmiştir. Meteorolojinin tüm uyarılarına rağmen hiçbir adım atılmamıştır. Basiretsiz ve beceriksiz belediye yönetimleri bir kez daha sınıfta kalmıştır.

Sakin ve emniyetli denizde herkes kaptanlık taslayabilecektir. mühim olan fırtınalı ortamda gemiyi limana yanaştırmaktır. Doğal felaketlerle mücadele, felaket esnasında değil ihtimal önceden değerlendirilip eşgüdüm halinde sahaya yansıtılmalıdır. Kar ve yağmur yağdıktan sonra yapılacak gayret boşuna emektir. Ankara ve İstanbul tarihine pranga vuran altyapı eksiklikleri, siyasi ihtiras, organizasyon yetersizlikleri kısır gündemlerle mücadeleler bugünkü tablonun yegane müsebbipleridir.

Türkiye’nin zillete düşmüş siyasetçileri, kötürüm belediye yönetimlerini hak etmemektedir. Hükümet İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerinin boşluğunu doldurmuştur. Sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum.

Van’da 5 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve çok büyük bir alanda hissedilmiştir. Vanlı kardeşlerimize çok geçmiş olsun diyorum. Ayrıca İtalya’nın Lucca kentinde, Eczacıbaşı’nda görev yapan 4 vatandaşımızın da bulunduğu 7 kişi hayatını kaybetmiştir. Ailelerine ve Eczacıbaşı Holding’e başsağlığı diliyorum.

Terörle mücadele kıran kırana devam edecektir. Zira ikinci bir seçeneğimiz hiçbir zaman görülemeyecektir. Türkiye’ye ihanet eden PKK’lı teröristlerin 3 çıkış yolu vardır. Birincisi terör olaylarına son vermeleridir, ikincisi teslim olmalarıdır, üçüncü olarak da Türk adaletinin vereceği cezaları çekmeleridir.

PKK sadece PKK’dan ibaret değildir. Türkiye ile kimlerin hesabı varsa terörizmin baronları onlardır. Terörle mücadele Türkiye’yi çıkmaza sürüklemek isteyenlere karşıdır. Teröristler kukladır, kuklacılar ise kapkara odaklardır. Türkiye’nin haklı sınır ötesi operasyonu an meselesiyken Kamışlı’da ABD askerleri ile YPG’li teröristlerin birlikte devriye turları atması kimin mesajıdır? ABD’li askerlerin teröristlerle ne işi vardır? Mehmetlerimize silah sıkanlara destek vermek, kol kanat germek insanlık onuru ile nasıl bağdaşacaktır. ABD pozisyonunu netleştirmek zorundadır. Bu iki ülke dost mudur? Potansiyel bir düşmansa onu da öğrenelim ve nasıl muamele göreceklerini gösterelim. Türkiye göstereceği yüksek irade ile kimseye eyvallah etmeyeceğini göstermiştir. Alayına birden göstermeye de devam edecektir.