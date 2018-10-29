Bahçeli: Melih Gökçek şeref kazandırır

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın istediğiyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Melih Gökçek hakkında konuştu.

MHP lideri Bahçeli, Melih Gökçek’in yerel seçimlerde partisinin Ankara adayı olarak gösterileceği iddialarına ilişkin ”Sayın Gökçek’e herhangi bir önerimiz olmamıştır. Melih Bey değerli bir şahsiyettir onu belediye başkanı olarak görmek istiyoruz. Aday olmak istiyorsa o da ayrı bir konudur MHP’ye şeref kazandırır” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara’da, Osmaniye Vakfı’nın etkinliğinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bahçeli’nin açıklamalarından satır başları şöyle:

GÖKÇEK ADAY GÖSTERİLECEK Mİ?

”Sayın Gökçek’e herhangi bir önerimiz olmamıştır. Melih Bey değerli bir şahsiyettir onu belediye başkanı olarak görmek istiyoruz. MHP’de de belediye başkanı olursa canı gönülden destekleriz şeklinde yaklaşımlar vardır. Bunların hepsini dinliyoruz değerlendiriyoruz. Aday olmak istiyorsa o da ayrı bir konudur MHP’ye şeref kazandırır.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR

Bir önerge verilmiştir Meclis araştırması açılması konusunda MHP görüştülerini saklı tutmak suretiyle Meclis araştırmasına gerek görmemiştir çekimser oy kullanmışlardır. Bu ekonomik şartlarda ısrarçı değiliz.

İSTANBUL ADAYI BELLİ Mİ?

Daha önce İstanbul ile alakalı olarak aday göstermeyeğimizi ifade ettik. Siyaset kombini adı altında sistem önerdik. MHP her ilde kendi adayları ile seçime girmek kararı almıştır. İstanbul’da bir sürprizimiz olabilir. Cumhur İttifakı devam ediyor yerel ittifakta yokuz diyoruz.”