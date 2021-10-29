Bahçeli: Menfur emelleri kursaklarını kalacak

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında Türkiye’nin asla dış güçlerin oyununa gelmeyeceğini vurguladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Vatanımızın işgalini reddederek Cumhuriyet’e giden yolları açan büyük Türk milleti, şimdilerde aynı inanç ve azimle terörün kökünü kazıma hedefine odaklanmıştır. Mandacıların ve esarete hayranlık duyanların izinden yürüyenler terörle mücadeleye karşı gelen kimliksizlerdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasını yağmalayanlar maalesef Türkiye düşmanlarıyla aynı hizadadır. Geçmişte düşmana ganimet olmayan Türk milleti, terör ve bölücülükle önünü kesmeyi planlayan siyasi zillet lobisine de müstahak oldukları demokratik dersi mutlaka verecek, menfur emeller bir kez daha kursaklarda kalmaya mahkum olacaktır.