Bahçeli Mesaisine Bugün Başlıyor

MHP ANKARA İL BAŞKANLIĞI ANMA PROGRAMI DÜZENLİYOR

MHP Ankara İl Başkanlığı, bugün saat 13.00’de Alparslan Türkeş’in anıt mezarında bir anma etkinliği gerçekleştiriyor. Bu etkinlik, MHP’nin tarihi önemine vurgu yapma açısından değer taşıyor.

DEVLET BAHÇELİ ANMA PROGRAMINA KATILACAK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de anma programına katılması bekleniyor. Programa katıldıktan sonra MHP Genel Merkezi’nde mesaisine başlayacak. Devlet Bahçeli’nin yaklaşık on yıl önce değiştirilen kalp kapakçığındaki dejenerasyon bulguları nedeniyle mevcut kalp kapakçığı değiştirilmişti. MHP’den yapılan açıklamada, “Odasında dinleniyor. Kısa zamanda günlük yaşantısına dönecek.” ifadeleri yer aldı.