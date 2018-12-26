Bahçeli, Metin Akpınar’a seslendi

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sarfettiği sözlerden dolayı tepki gören Metin Akpınar’a seslendi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Medya temsilcileri ile gündemi değerlendiriyor. Bahçeli CHP’ile Hulusi Akar arasında yaşanan gerginliğe yönelik önemli açıklamaları yaptı. Bahçeli Hulusi Akar’a yapmış olduğu ziyareti hatırlatarak “Hulusi Akar paşa Kuran’a bayrağa ve silaha sahip çıkmıştır. Eğer kendisine yöneltilen baskıyı yerine getirseydi bugün burada olmazdık. CHP, siyaseten söylüyorum, çeki düzen vermelerinde fayda var. TBMM’de o hırçın, ne dediğini tekrarlayamayacak kadar cahilce konuşmalar CHP’ye bir şey kazandırmaz. Kazanan Hulusi Akar Paşa olmuştur. Kutluyorum kendisini” ifadelerini kullandı. Bahçeli ayrıca Metin Akpınar’ın açıklamaları hakkında da “Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar. Konuşmaların içeriği hoş değil… Metin Akpınar’ın Halk TV’de 5 dakika konuşma yapmasını istiyorum. “Bu benim gafletin cehaletim milletimden özür diliyorum” demesi lazım. Bu sebepten dolayı ben çok üzgünüm” şeklinde konuştu.

Devlet Bahçeli’nin açıklamalarından satırbaşları:

ABD’NİN ASKERLERİNİ ÇEKMESİ

ABD’nin ortaya koymuş olduğu ve çok kişinin beklemediği bir anda Suriye’den askerlerini çekmesi hem Türkiye’de hem de ABD’de yankı bulmuştur. Gerçek sebeplerin tam ne olduğunu bilmek mümkün değildir. Bunu ülkeyi yöneten değerli şahsiyetlerin açıklaması lazım. Arkasında ne var bilmiyoruz ama tahmin etmemekte mümkün değil, arkasında ne olacağını bilecek bilgi ve birikime sahibiz.

OPERASYONA TAM DESTEĞİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ

Türk milleti Fırat’ın doğusuna yapılacak operasyonu beklemektedir. Biz de MHP olarak operasyona tam desteği sürüdüreceğiz.

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ

Bütçe görüşmeleri geçtiğimiz hafta yapıldı biz de gerekli tasarrufumuzu milletvekili arkadaşlarımız ve grup başkan vekillerimizin değerlendirmeleriyle yaptık.

Ben düşünce olarak Esad rejimi ile herhangi bir şart altında Türkiye’nin diyalog kurmasından yana değilim. Türkiye’nin yapmış olduğu bu mücadeleyi sonunda gelip Esad’ın iradesine teslim etmek Türkiye için ayıp ve kayıp olur.

Suriye’deki demokratikleşme sürecini tamamlayıp orayı Esad rejiminden kurtarmak gerekiyor.

Türkiye batı ve doğuyu şekillendirecek bir politika yürütüyor. Türkiye’nin tezlerinin anlatılması önemli bir gelişmedir. Türkiye yakaladığı etkin inisiyatifini kaybetmemelidir.

TÜRKİYE’DE KÜRESEL GÜÇLERİN BULUŞTUĞU BİR ZİRVE DÜZENLENMELİ

Benim şahsen önerim İstanbul’da veya Ankara’da küresel güçlerin büyük zirvesini yapması davetininde fayda vardır. Türkiye’de küresel güçlerin buluştuğu bir zirve düzenlenmeli. Türkiye yakın bir komşu ülke olarak bir küresel güç zirvesinin yapılmasında tüm orta doğuda gündemi meşgul eden ne varsa karşılıklı görüşülmesinde fayda vardır. Böyle bir öneriyi dikkate alırlar mı bilmiyorum ama alırlarsa iyi olur.

Dünya 5’te büyüktür sözü doğru bir sözdür.

Türkiye’nin iki damar terörle kararlı mücadelesi devam etmektedir. Türkiye’nin PKK terörle mücadelede önemli bir baş ağrısı olmuştur. Terörün kökü kazınmalıdır Suriye’de nerede olursa olsun. Büyük Kürdistan’ın birinci sac ayağı Türkiye ikincisi Suriye üçüncüsü Irak dördüncüsü de İran’dır. Suriye’de bir koridor açılması ve orada bir devletçiğin kurulması yönündeki terör faaliyeti hiç ihmal edilmemelidir.

HULUSİ AKAR CHP TARTIŞMASI

Bu olay Türkiye’yi çok üzmüştür. CHP’nin grup başkan vekili olan şahsiyet o çirkin üslubu aşağılayıcı tavırları ne CHP’ye ne de Türkiye’ye bir fayda sağlar. Bundan en büyük zararı da o şahıs görür.

Bu söyleyeceğimi nasıl yorumlarsınız bilemiyorum ama 16 Ağustos 2015’te sayı Hulusi Akar Genelkurmay Başkanı olmuştur. MHP olarak 3 yılda bir görev değişikliği sebebiyle bir tebrik ziyaretine gider ve başarılar dileriz.

Ancak 2 Ekim 2015’te Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar paşayı ziyaret etim orada diğer Genelkurmay Başkanlarında olmayan yapmadığım bir olayı gerçekleştirdim o da sayın Hulusi Akar Paşa’ya Kuran-ı Kerim Türk bayrağı ve altın kaplama bir silah hediye ettim. Bu niye Hulusi Akar’a verildi. geleceği okuma demeyeceğim ama bu anlamlı hediyeyi verme ihtiyacı hissettim. Burada Kuran bayrak ve silah hediyenin unsurları o günden sonraki gelişmeleri dikkati alınca bunu verdiğime çok memnuniyet duyuyorum.

Hulusi Akar paşa Kuran’a bayrağa ve silaha sahip çıkmıştır. Eğer kendisine yöneltilen baskıyı yerine getirseydi bugün burada olmazdık. CHP, siyaseten söylüyorum, çeki düzen vermelerinde fayda var. TBMM’de o hırçın, ne dediğini tekrarlayamayacak kadar cahilce konuşmalar CHP’ye bir şey kazandırmaz. Kazanan Hulusi Akar Paşa olmuştur. Kutluyorum kendisini.

CUMHUR İTTİFAKI

Cumhur ittifakı önemli ve hayırlı bir ittifaktır. Yenikapı ruhunun devamı ve Türkiye’yi siyaseten şekillendirecek bir adımdır. Arkadaşlarımız görüşmelerini devam ettiriyor sonuca gelinmiş durumdadır. Cumhur ittifakı 51 ilde kendi adaylarıyla seçimlere katılacaklardır. Belediye Meclis üyeliklerinde il genel meclis üyeliklerinde kendi adaylarıyla yarışacaklardır. 30 büyükşehir de ise şu an için bir prensip anlaşması sağlanmıştır. Bu büyükşehirlerin ilçelerinde çalışmalar devam etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanı ile yapmış olduğumuz son görüşmede daha önceden İstanbul adayını göstermeyeceğimi ifade etmiştim 3 büyükşehir de aday göstermeyeceğimiz söyledim. Cumhur ittifakı yüzde 52’nin altına düşmemeli. O zaman Türkiye demokratikleşme normalleşme ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminde istikrar ve kalıcı olması yönünde bir adım atmış oluruz.

AK Parti’nin getireceği tabloyla yola devam ederiz.

Binali Yıldırım yapıcı görüşmeleri ile dikkat çeken bir isim. Binali Yıldırım aday gösterilecek mi bekliyoruz. İstanbul’da seçilirse TBMM’den istifa etmeli.

ADANA MERSİN ADAYLARI

30 büyükşehirin içerisinde MHP Adana Mersin ve Manisa’da geçmişte olduğu gibi Büyükşehir adayını ortaya koyuyor. AK Parti’nin de buna ılımlı yaklaştığını düşünüyorum. Jestler konuşuluyor, jestler reste dönüşmezse bu 3 büyükşehir adayı biz de olacaktır.

METİN AKPINAR VE MÜJDAT GEZEN AÇIKLAMASI

O da bizi çok üzdü. Halk Tv’nin programlarını ben yakından takip ediyorum Sayın Uğur Dündar beyin programını yakinen takip ediyorum eleştiri yapma hakkımız var diyorlar bende bir eleştiri yapma hakkımız kullanayım. Fakat Halk TV’nin davet edilen konuşmacılar oradaki espriler aşağılayıcı tabirler halktan aldıkları destekler alkışlar bütün bunlara bakarsınız Halk Arenası o kadar sulandırmıştır. Kim halkı ne kadar güldürürse o kadar alkışlanır olmuştur.

Alkışlarla kim nereye doğru sürükleniyor, alkışlar oy getirir mi bunu tartışmakta fayda var. Öte yandan oradaki konuşmalar çok hoş bir şey değildi.

28 Nisan 1945 İtalyan faşist lider Benito Mussolini sevgilisi ile birlikte ayaklarından asılmıştır. Bu resim korkunç bir resimdir.

sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar şu tabloyu Mussolini’nin ayaklarından asıldığı fotoğraf. 21’inci yüzyılda 2023 yılında 1945’i örnek göstererek eleştiri yapmak bu eleştiri değildir. Bu Metin Akpınar gibi bir sanatçının bu duruma düşmesi kötü bir örnek teşkil etmiştir. Hem demokrasiye hem de kendisine yazık etmiştir. Böyle bir örnek olmaz.

Metin Akpınar beyin Halk TV’ye çıkıp beş dakikalık bir konuşma yapmasını istiyorum. Ben yanlış bir örnek verdim bu örnek yanlıştır. Bu benim gafletimdir cehaletimdir demesi lazımdır. Milletimden özür diliyorum demesini istiyorum. Bu örneklerle Türkiye’yi bir yere vardıramazsınız.

Bunu ortam yumuşasın diye söylüyorum. Metin Akpınar’ın Abuzer Kadayıf filmini seyretsinler. Orada Sosyoloji ile gerçekler arasındaki ilişkiyi orada görsünler.

HÜRRİYET