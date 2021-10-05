Bahçeli: MHP Türkiye’nin beka siperidir

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye’nin beka siperi olduğunu söyledi.

Her soruya verilecek cevabımız, çözüm önerimiz vardır. Sahadaki temas ve çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. MHP Türkiye’nin beka siperidir.

Salgın şartlarını dikkate alarak düzenlediğimiz toplantılar verimli bir şekilde gerçekleşmiştir. Tüm dava arkadaşlarımızı yürekten tebrik ediyorum. Başarmanın sınırı, mücadelenin sonu yoktur. Bilinmesini özellikle isterim ki kimse bize zincir vuramayacaktır. Yapamazsınız diyenlere gülüp geçeceğiz. Hiçbir çılgın varlığımıza zincir vuramayacaktır. Tuzaklara düşmeyeceğiz, dengeli olacağız. Nerede bir mazlum varsa yanında olacağız.