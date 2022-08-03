Seçim hareketliliği yaşanıyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mitinglere Sivas’tan başlayacak.

MHP’nin “2023’e Doğru; Aday Belli Karar Net” mitinglerinin eylül ayı programı netleşti. Buna göre MHP çevre illerin de katılımıyla; 4 Eylül Sivas, 11 Eylül Bursa, 18 Eylül Kayseri ve 25 Eylül Erzurum’da miting yapacak.

MHP’nin daha önce duyurduğu “2023’e Doğru: Aday Belli Karar Net” temalı açık hava toplantılarının Eylül ayındaki programı ve kapsamı belirlendi. Açık hava toplantıları belirlenen merkez ilde yapılacak ve kapsayan illerde bu programa iştirak edecek.

MHP’nin açık hava toplantılarının eylül ayı programı şöyle:

– 4 Eylül 2022 Sivas; Tokat, Amasya, Çorum, Yozgat

– 11 Eylül 2022 Bursa; Çanakkale, Balıkesir, Bilecik, Yalova

– 18 Eylül 2022 Kayseri Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kahramanmaraş

– 25 Eylül 2022 Erzurum Gümüşhane, Erzincan, Bingöl, Bayburt