Bahçeli: Muhalefet adım atmazsa Cumhurbaşkanı karar verir

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısında seçim tarihinin öne çekilmesi konusuna değindi.

Seçim tarihi tartışmasının son bulması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, ‘Mevsim şartlarına ilişkin bir tarih beklentimizdir. Meclis”te karar çıkarsa bu erken seçim değildir, tarihin güncellenmesidir. Muhalefet adım atmazsa Cumhurbaşkanı karar verir.’ açıklamasını yaptı.

Bahçeli’nin açıklamalarından satır başları şöyle; Milletvekillerimizin ortak katılımıyla Kızılcahamam’da iç ve dış gündemlerimize ilişkin değerlendirmelerde bulunduk. Meclis faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Milliyetçi Hareket Partisi, gerçekleştirilecek seçimlere tam olarak hazırdır. 15 Ocak Pazar gününden itibaren seçim sathına girdiğimiz malumdur.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin ne zaman yapılacağına ilişkin açıklamaların bir an önce son bulması ve mutabakatla uygun tarihin tespiti iyi niyetli tespitimizdir.

Kriz çıkarmanın, kavga iklimi yaratmanın kimseye bir fayda sağlamayacağını bilmeliyiz. 5’te 3 çoğunluk sağlanamazsa Anayamız gereği Cumhurbaşkanımız seçimlerin yenilenmesine karar verecektir. Bunun ardından da 60 günlük süre işlemeye başlayacaktır. Muhalefet ipe un sermezse uzlaşma sağlanacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur ittifakı elinden gelen her türlü katkıyı sağlayacaktır. Sandık er meydanıdır.