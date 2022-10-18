Bahçeli: Mutlaka hesabı sorulacaktır

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında maden faciası hakkında açıklama yaptı.

TTK Amasra Müesssese Müdürlüğü’ne bağlı bir madende meydana gelen patlamada hayatlar sönmüştür. 41 madencimiz bu patlamada son nefesini vermiştir. 5 madencimizin durumu da ağırdır. Devlet tüm imkanları ile seferber olmuştur.

KONUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Bu konunun bizde sonuna kadar takipçisi olacağız. Eğer faciasının failleri varsa mutlaka hesabı sorulacaktır. Soma felaketini hatırlatmak hastalıklı bir yaklaşımdır. Felaket siyasi içerik katmak isteyenler samimi değil. Sosyal medyadan provokasyona heves edenler hem alçaktır hem de ahlaksızdır.

MANİDAR BULUYORUZ

Sayıştay’ın 2017 ve 2019 raporlarında Amasra bölümlerini servis edenlerin önü, arkası araştırılmalıdır. Sayıştay raporları kazı yapılması risklerine dikkat çekilmiş, önlemler sıralanmış. Denetçiler her şeyi görüyor da müessese çalışanları mı bilmiyor? Böyle bir iddia aklın ve mantığın neresinde yer alacaktır. Denetim fonksiyonun devlet hayatındaki önemini biliyoruz. Sayıştay raporlarının siyasi muhalefet haline dönüştürülmesini manidar buluyoruz.

FIRSATÇILIK YAPANLARIN KANINDA LEKE VARDIR

Maden ocaklarında gaz içerikleri yüksek değil mi, uyulması gereken kurum için yönergeler bilinmiyor mu? Hangi vicdan sahibi maden ocaklarında felaketlere göz yumabilir? Fırsatçılık yapanların kanında leke vardır. Amasra’daki patlama hepimizi yakmıştır. Zillet partilerinin teker teker bu felaketi siyaset malzemesi yaparak gürültü kirliliğine yol açacak olmaları, utanmaz bakışın nerelere kadar tutulduğunu da gösterecektir.

10 YILLARDIR 2023’ÜN HAYALİNİ KURUYORDUK

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilerleyişinde sınır yoktur. Zamanın ruhu, çağın ufku, dünyanın bugünkü durumu yelkenimizi şişiren rüzgar gibidir. Bu nedenle çok çalışıyoruz, nefes alır gibi mücadele ediyoruz. Parti olarak 10 yıllardır 2023’ün hayalini kuruyorduk. Son 1 yıl içinde bütün illerimizi dolaştık. Bütün ilçelerimiz ile kucaklaşmanın sıcaklığını iliklerimize kadar hissettik.

MANİSA’DA MİLLETİMİZİN HUZURUNA ÇIKACAĞIZ

Köy köy geziyor; davanın, varlığın onurunu bilmiş arkadaşlarla siyasi çalışmaları yoğunlaştırıyoruz. Hiçbir köyümüz bize uzak değildir. Köylerimiz övüncümüzdür. Bugüne kadar 256 köy ziyaretimizi gerçekleştirdik. Hafta sonu da Konya mitingimizi de yaptık ve Hz. Mevlana’nın torunlarıyla buluştuk. 23 Ekim 2022 Pazar günü de Manisa’da milletimizin huzuruna çıkacağız. Kendimize, davamıza, milletimize inanıyoruz.