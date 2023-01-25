Bahçeli: NATO ile doğmadık, NATO’suz ölmeyiz

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsveç’te yaşanan skandal hakkında açıklama yaptı.

Son dakika haberi: MHP Lideri Bahçeli, The Economist’in kapağı için “Seçimler ufukta belirdiği andan itibaren zehirli yılanlar deliklerinden çıkmaya başlamıştır.” dedi. İsveç’teki Kuran’ı Kerim provokasyonuna tepki gösteren Bahçeli, “izin veren bizzat İsveç hükümetidir. İsveç’in NATO üyeliği suya yazılmış yazıdır.” şeklinde konuştu.

Bolton’un Türkiye ile ilgili sözlerine değinen Bahçeli, “Türkiye’nin NATO’ya üyeliğini tartışmaya açmak isteyenler buyursun. NATO ile doğmadık, NATO’suz da ölmeyiz.” ifadelerini kullandı.

Kapatma davası açılan HDP ile ilgili çağrısını yineleyen Bahçeli “AYM’nin HDP’nin talebiyle kapatılma davasının seçim sonrasına bırakılmasını görüşecek olması adalet ilkeleriyle tamamen aykırıdır.” şeklinde konuştu.

“NATO İLE DOĞMADIK, NATO’SUZ DA ÖLMEYİZ”

Geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin NATO’dan çıkarılmasını öneren eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un sözlerini değerlendiren Bahçeli, “Türkiye’nin NATO’ya üyeliğini tartışmaya açmak isteyenler buyursun. NATO ile doğmadık, NATO’suz da ölmeyiz.” ifadelerini kullandı.

Bahçeli’nin İsveç’teki Kuran’ı Kerim’e alçak saldırı nedeniyle Stockholm yönetimine ve Londra merkezli yayın yapan The Economist’in kapağına tepkisi ise çok sert oldu.

“TÜRK MİLLETİNİN MÜCADELE BEREKETİDİR”

Bahçeli’nin konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Müslüman Türk milletinin Anadolu coğrafyasında tutunan bin yıllık varlığı, birilerini sürekli rahatsız etmiştir. Fail ve figüranlar farklı olsa bile izledikleri yol hep aynıdır.

Yeni Türkiye; karanlığı aydınlatan, aydınlattıkça ayaklanan, ayaklandıkça devleşen Türk milletinin mücadele bereketidir.

1918’den 1923’e kadar süren tarih serencamında neler olmuşsa 15 Temmuz’da da benzerleri yaşanmıştır. Tarihin en buhranlı döneminde Türk milletiyle devletiyle bir bütün haline gelmiştir.

16 NİSAN REFERANDUMU MESAJI

16 Nisan Halk Oylaması Türk milletinin kendi egemenliğine sahip çıkma başarısını belgelemiştir.

Bizim korkuyu korkutmuş bir duruşumuz vardır ve meydandadır. Mandacılar, muhterisler, maceraperest milliyetsizler her zaman kaybetmişlerdir. İşbirlikçiler, iradesizler, itibarsızlar, yabancıların güdümüne giren teslimiyetçi ilkeller her defasında hüsrana uğramışlardır.

“HDP BİR AN EVVEL KAPATILMALIDIR”

AYM’nin HDP’nin talebiyle kapatılma davasının seçim sonrasına bırakılmasını görüşecek olması adalet ilkeleriyle tamamen aykırıdır. HDP vakit kaybetmeden kapatılmalıdır.

Dünya çapında hiçbir muhalefet partisi Türkiye’deki muhalefet partileri gibi savruk, sefil ve acınası hale düşmemiştir. Muhalefet çok ciddi bir güvenlik sorunudur. PKK, zillet ittifakına açık şekilde destek veriyor.

THE ECONOMIST DERGİSİ’NİN SKANDAL KAPAĞI

Seçimler ufukta belirdiği andan itibaren zehirli yılanlar deliklerinden çıkmaya başlamıştır. ABD’de bir derginin seçimlerin kan gölüne döneceği ilişkin haberi sonrası devreye The İngiliz Economist girmiştir. Bunlar karanlık odakların husumet aparatlarıdır.

Biden, muhalifleri açıkça destekleyerek Sayın Erdoğan’ın darbeyle değil seçimle devrilmesi gerektiğini ima etmiştir. Cumhurbaşkanımıza bedel ödetmeye çalışan 85 milyon Türk vatandaşını karşısında bulacaktı. İşte meydan, kendine güvenen gelsin. 2023 seçiminde zillete yardım ve yataklık yapanlara karşı çıkacağız. Pusuya yatanları ezip geçeceğiz. ABD, Türkiye’deki seçimleri zillet ittifakı aracılığıyla karıştırmak peşindedir.

KURAN’A ALÇAK SALDIRI

Kur’an-ı Kerim’in yakılması saldırganlıktır. Bunu kınamak gerçekten yetmez. Bu eyleme izin veren bizzat İsveç hükümetidir. İsveç ve Finlandiya ABD’nin kuklalarıdır. Buna ifade özgürlüğü diyenler suç ortağıdır.

İsveç hükümetine hatırlatırım ki Allah tektir, ordusu Türk’tür. Bu saldırganlığı kınamak yetersizdir.

İSVEÇ VE ABD’YE NATO MESAJI

İsveç’in NATO üyeliği suya yazılmış yazıdır.

MHP, kitabımıza el uzatan kim olursa olsun hem bu dünyada hem de Mahkeme-i Kübra’da hesaplaşacak bunlara asla taviz vermeyecektir.

Türkiye’nin NATO’ya üyeliğini tartışmaya açmak isteyenler buyursun. NATO ile doğmadık, NATO’suz da ölmeyiz.

“HENÜZ ADAY ÇIKARMADILAR”

Adayımız belli kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. Seçim kanunlarında geçen yıl yaptığımız değişiklikler 14 Mayıs 2023 tarihinde hukuken geçerlidir. Seçim 14 Mayıs’ta ancak 6’lı masa hala aday çıkarmadı.