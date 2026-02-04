Bahçeli’nin Açıklamaları Siyasi Tartışmaları Tırmandırdı

bahceli-nin-aciklamalari-siyasi-tartismalari-tirmandirdi

Bahçeli’nin GRUP TOPLANTISINDAKİ AÇIKLAMALARI

Bahçeli’nin dünkü grup toplantısında yaptığı açıklamalar, politikada geniş yankı buldu. Abdullah Öcalan’a ilişkin “umut hakkı” iradesi ve eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için beraat talebi, tartışmaların merkezine oturdu.

BAHÇELİ’NİN TALEPLERİNİN ZAMANLAMASI

Gazeteci Murat Yetkin, Bahçeli’nin bu taleplerinin zamanlamasının ne anlama geldiğini sordu. Bahçeli, “Suriye’yle alakası yok. Daha önceden beri söylüyoruz. Anadolu’da huzur istiyoruz. Bu adımların atılmasını faydalı görüyoruz” yanıtını verdi. Yetkin, bu konuşmanın detaylarını köşesine taşıyarak, Bahçeli’nin grup toplantısındaki açıklamalarını gündeme getirdi. Bahçeli’ye, daha önce ayrı ayrı gündeme getirdiği talepleri neden topluca dile getirdiğini sordu; “Zamanlama açısından bir karşılık var mıydı?” diye merak etti.

BÜYÜK RESMİN İÇİNDEKİ ROLÜ

Bahçeli, SDG anlaşması sonrası Terörsüz Türkiye konusunun yeni bir evreye girdiği düşüncesinin etkisiyle bu açıklamaları yaptığını öne sürdü. Ancak, “Hayır. Suriye’yle alakası yok. Daha önceden beri söylüyoruz. Anadolu’da huzur istiyoruz. Bu adımların atılmasını faydalı görüyoruz.” ifadesini kullandı. Ardından, bu taleplerine AK Parti’nin nasıl bir cevap vereceği sorusuna yanıt vermekten kaçınmadı. Bahçeli, “Biz kendi görüşümüzü söyledik. Bunların faydalı olacağını düşünüyoruz. Bundan sonrası hükümetin bileceği iştir.” şeklinde konuştu.

BİLGİ AKIŞI VE SÜREÇ

MHP yönetiminden edindiği bilgilere dayanarak, Bahçeli’nin açıklamalarının çok dar bir çerçevede bilgilendirildiği ve dünkü çıkışının yazılı metnine bile tam olarak yansıtılmadığını belirtti. Özellikle bahsettiği o cümlenin konuşma metnine konulmadığını ifade etti.

