Bahçeli’nin Adaylık Çağrısı Kıymetli

AK PARTİ MKYK TOPLANTISI

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), saat 16.10’da AK Parti Konferans Salonu’nda toplandı. Toplantı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleşiyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı hakkında açıklamalarda bulunuyor. Yeni anayasa tartışmalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden adaylığı hakkında dikkat çekici bir açıklama yapılmış durumda.

BAHÇELİ’NİN ÖNEMLİ MESAJI

Devlet Bahçeli’den “Derdi vatan ve millet olan bir Cumhurbaşkanı’nın yolundan caymaya hakkı yoktur” ifadesini içeren bir açıklama geldi. Bahçeli’nin beyanının ziyadesiyle kıymetli olduğuna dikkat çeken Çelik, “Sayın Cumhurbaşkanımızın sahip olduğu siyasi birikim ve liderlik kapasitesi devlet ve millet hayatımız için vazgeçilmez bir hazinedir. Dolayısıyla devam etmesini arzu ederiz.” şeklinde belirtti.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Terörsüz Türkiye meselesinde silah bırakmanın sahada somut olarak görülmesi gerektiğine vurguda bulunan Çelik, “MİT ve TSK sahada kurdukları mekanizmalarla silah bırakma sürecini doğrulama mekanizmaları oluşturuyor. Her aşama kontrol edilecek.” diye açıkladı. Ömer Çelik’in ayrıntıları arasında, “Önümüzdeki dönemde gelinen aşamada terör örgütünün bütün uzantılarıyla silah bırakmasıdır. Bu fesih ve silah bırakmayla ilgili açıklamanın somut olarak ve eksiksiz hayata geçmesi gerekiyor.” ifadesi öne çıkıyor.

ANAYASA VE ADAYLIK TARTIŞMALARI

Anayasa tartışmaları çerçevesinde, Cumhurbaşkanı’nın yeniden adaylığının önemine de değinildi. Çelik, “Cumhurbaşkanımızın adaylığı ile ilgili tartışmalar bu meselenin bir parçası olmadığını kaydediyor. Sayın Bahçeli’nin açıklaması son derece değerli.” açıklamasını yaptı. “Biz cumhurbaşkanımızın yeniden seçilmesini birinci öncelik olarak tabiki isteriz.” diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinin devlet ve millet hayatı için çok değerli olduğunu belirtti.

BAHÇELİ’NİN YÖNLENDİRMELERİ

Bahçeli’nin bu süreçteki yönlendirmelerinin son derece önemli olduğuna dikkat çeken Çelik, “Suriye’deki gelişmeleri yakından takip ediyoruz.” dedi. “Suriye’deki yaptırımların kalkması yönünde çok ileri noktalara gelindi.” diyerek, Suriye halkının yanında olduklarını belirtti ve toplumsal hayatta güvenlik, kadın hakları gibi konulara dikkat çekti.

İSRAİL’İN TEHDİTLERİ

Çelik, şu an istikrarsızlaştırıcı tek unsurun İsrail’in saldırıları olduğunu vurguladı. “İsrail’in saldırganlığı Suriye’yi ve bölge barışını tehdit eden birinci etken.” ifadesini kullandı. “DEAŞ’ı bahane ederek terör örgütlerini kullanma gibi yanlışların önüne geçilmesi gerekiyor.” diyerek, uluslararası hukuk önünde hesap vermekten kaçan güçlerin katliamlarını eleştirdi. Ayrıca, Avrupa’nın ticaret anlaşması müzakerelerini askıya almasının önemine değindi ve somut adımların gerekliliğini vurguladı.