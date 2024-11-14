“Bahçeli’nin Adı Silinmesi Açıklama Değil”

SEÇİM SONRASI DEĞİŞİKLİKLER

Yerel seçimlerin ardından MHP’den CHP’ye geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli’deki MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin adını taşıyan kent meydanının ismini ‘Atatürk Kent Meydanı’ olarak değiştirdi. Bu durum, şehirdeki kamuoyu arasında tartışmalara neden oldu.

HALK REAKSİYON SERGİLİYOR

Meydanın isminin değiştirilmesi, bazı kesimlerden destek bulsa da, belirli bir grup bu değişime itiraz ediyor. Özellikle MHP’li vatandaşların, meydanın isminin değiştirilmesine karşı çeşitli tepkiler göstermesi dikkat çekiyor.

FİKİR İHTİLAFLARI YAŞANIYOR

Kent meydanının isminin değiştirilmesi, siyasi tartışmaları da beraberinde getiriyor. Gerek sosyal medyada gerekse yerelde bu konu gündemde yer buluyor ve farklı görüşler arasında fikri çatışmalar yaşanıyor.