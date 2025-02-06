Bahçeli’nin Ameliyatı Başarıyla Tamamlandı

SAĞLIK DURUMU AÇIKLANDI

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili parti yönetiminden resmi bir açıklama yapıldı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul’un verdiği bilgiler ışığında, Bahçeli’ye yapılan tıbbi müdahalenin başarılı geçtiği ve genel sağlık durumunun son derece iyi olduğu ifade edildi.

MÜDAHALE GEREKTİREN SAĞLIK SORUNU

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yurdakul, Bahçeli’nin 4 Şubat 2025’te Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi’ne planlı tetkik ve tedavi amaçlı yattığını belirtti. Yapılan muayenelerde, 10 yıl önce değiştirilmiş olan kalp kapağında dejenerasyon (yıpranma) belirtileri görüldü. Doktorlar, mevcut kalp kapağının değiştirilmesine karar verdi.

6 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilen müdahalenin girişimsel bir yöntemle yapıldığı ve herhangi bir komplikasyon yaşanmadan başarılı bir şekilde tamamlandığı ifade edildi. Yurdakul, Bahçeli’nin sağlık durumunun son derece iyi ve stabil olduğunu vurgulayarak, “MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin mevcut kalp kapağı, girişimsel olarak başarılı bir şekilde değiştirilmiştir. İşlem herhangi bir komplikasyon olmadan tamamlanmış olup, kendisi odasında dinlenmektedir. Kısa süre içerisinde hastanedeki süreci tamamlanarak günlük yaşantısına dönecektir,” dedi.

DÖNÜŞ TARİHİ MERAKLA BEKLENİYOR

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin hastanede geçirdiği sürecin ardından ne zaman kamuoyuyla buluşacağı, merak konusu oldu. Parti yetkilileri, Bahçeli’nin sağlık durumunun iyi olduğunu ve dinlenme sürecinin sonrasında normal çalışma temposuna döneceğini bildiriyor.