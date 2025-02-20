Bahçeli’nin “Askıda 9 Gülek Projesi” Kampanyası

SOSYO-EKONOMİK SIKINTILARA YARDIM AMACIYLA PROJE BAŞLATILIYOR

MHP, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2025 yılında karşılaşılacak sosyo-ekonomik sorunlar nedeniyle dar ve sabit gelirli bireylere destek sağlamak ve toplumsal dayanışmayı artırmak amacıyla “Askıda 9 Gülek Buğday Projesi”ni hayata geçirdiğini belirtmiştir. Açıklamada, “bazı sıkıntılar yaşandığı bilinmektedir” ifadesine yer verilmiştir. Çiftçilerin tarımsal faaliyetleri sırasında önemli tarımsal girdilerin maliyetleri nedeniyle problemlerle karşılaştığı vurgulanmaktadır.

ÇİFTÇİLERE YARDIM GÖREVİ

Açıklamada ayrıca, çiftçilerin tarımsal üretimlerinin, o dönemin Allah’ın bir lütfu olarak değerlendirildiği ve elde edilen gelirlerin “en helal kazanç kapısı” olduğu ifade edilmektedir. Bu düşünceler doğrultusunda, dar ve sabit gelirli vatandaşların, özellikle asgari ücretle geçinen ailelerin çocuklarına destek olmanın çiftçilerin görevi olması gerektiği belirtilmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi’nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu projeyle ilgili olarak, “2025 yılı sosyo-ekonomik sıkıntılarıyla karşılaşan dar ve sabit gelirli insanlara bir katkı sağlamak” hedefiyle çalışmaları desteklemektedir.

GENEL BAŞKAN PROJENİN ÖNCÜSÜ OLDU

Projeye ilk katkıyı sağlayarak öncülük eden Sayın Genel Başkan, tüm çiftçileri “Askıda 9 Gülek Buğday” projesine katkı vermeye davet etmektedir. Bu şekilde, dar ve sabit gelirli vatandaşlara yardım etme çağrısını yapmaktadır. MHP, bu projeyle hem toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi hem de çiftçilerin ekonomik açıdan desteklenmesini hedeflemektedir.