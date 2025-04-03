Bahçeli’nin Bugünkü Programı Belli Oldu

MHP ANKARA İL BAŞKANLIĞI ANMA PROGRAMINI DÜZENLİYOR

MHP Ankara İl Başkanlığı, bugün saat 13.00’de Alparslan Türkeş’in anıt mezarında bir anma etkinliği düzenliyor.

DEVLET BAHÇELİ ANMA PROGRAMINDA YER ALACAK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin anma programına katılacağı ve sonrasında MHP Genel Merkezi’nde çalışmalara başlayacağı bildiriliyor. MHP lideri Bahçeli’nin 10 yıl önce değiştirilen kalp kapakçığındaki dejenerasyon bulguları sonrası yeni bir kalp kapakçığı takıldı. MHP’den yapılan açıklamada, “Odasında dinleniyor. Kısa zamanda günlük yaşantısına dönecek.” sözleriyle Bahçeli’nin sağlık durumu hakkında bilgi verildi.