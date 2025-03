Bahçeli’nin Demirtaş ve Bakırhan İle Görüşmeleri

DEVLET BAHÇELİ’NİN MESAJIYLA SÜREÇ BAŞLADI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Terörsüz Türkiye” mesajıyla başlayan süreçte, DEM Parti heyeti toplam üç kez İmralı’ya gitmişti. Üçüncü görüşmenin ardından, DEM Parti heyeti terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın PKK’ya “Silahları bırakın” çağrısını kamuoyuna duyurdu. Sürece dair bir başka gelişme, Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı’nın, Habertürk TV’deki bir yayında yaptığı açıklama ile ortaya çıktı. Alçı, Devlet Bahçeli’nin Edirne Cezaevi’nde tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’la telefonda görüştüğünü aktardı. Bu telefon görüşmesinin önceki gün gerçekleştiği belirtiliyor. Ayrıca, MHP lideri Bahçeli, Öcalan’ın çağrısının ardından DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ı da aradı.

BİR ÇAĞRI VE CEVAPLAR

Bakırhan, bir televizyon programında Öcalan’ın çağrısının ardından Bahçeli’nin kendisini aradığını aktararak şu sözleri kullandı: “Sayın Öcalan 1 Ekim çıkışını önemsiyor, çok değerli buluyor. Oraya da özel bir zaman ayırdı. Sayın Bahçeli’nin tam da bu çağrıdan sonra rolünü oynayabileceğini söyledi. Canlı yayından sonra Bahçeli beni aradı. Tebrik etti. ‘Rahat olun bu ülkeyi birlikte demokratikleşeceğiz’ dedi. Demokrasi için ne gerekiyorsa elimizden geleni yapacağız. Ben durduğum yerdeyim. Demokrasi için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım.”

SELAMİ DEMİRTAŞ’IN GÖRÜŞLERİ

Selahattin Demirtaş, Öcalan’ın PKK’yı tasfiye çağrısının ardından Gazete Duvar’da yayınladığı yazısında şu ifadeleri dile getirdi: “Devlet Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan ve Abdullah Öcalan’ın merkezinde oldukları yeni arayış, Ramazan ayına girerken ilk meyvesini verdi. Her biri, temsil ettikleri kesimlerin en güçlü isimleri olan bu liderlere çok güvenen de var, güvenmeyip kaygı duyanlar da. Elbette her iki kesimin de haklı gerekçeleri var, bunu kimse inkar edemez. Zaten barışın zorluğu tam da bu noktadadır; kalıcı barışa ancak toplumun çoğunluğunun güven duyacağı, inanacağı ve yürekten destekleyeceği bir süreçle ulaşılabilir. Savaş, silah, şiddet, terör, kan, gözyaşı, ölüm ve yıkım bitsin isteniyor kardeşlerim, hepsi bu kadar. BİTSİN İSTENİYOR! Tabii gerekli tüm hukuki ve siyasi alt yapının TBMM zemininde oluşturulması kaydıyla. Barıştan, barışmaktan korkma kardeşim. Türk, Kürt el ele vermekten, Türkiye’yi büyütmekten korkma. Bölgeyi barışa taşıyacak her adımı desteklemekten korkma. Korkma ki bu defa silahları susturup siyaseti konuşturabilelim. Siyasi mücadeleyle de yoksulluğu, işsizliği, açlığı, adaletsizliği ve eşitsizliği hep birlikte yenelim. Savaşa harcanan milyarlarca doların doğrudan halka harcanmasını sağlayalım. Barışın aynı zamanda ekmek, aş, iş olduğunu unutmayalım.”