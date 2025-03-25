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Bahçeli’nin Entübe Edildiği İddiası Yalanlandı

GENEL BAŞKANIN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA İDDİALAR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 5 Şubat’ta geçirdiği operasyon sonrası sağlığının giderek kötüleştiği ve entübe edildiğine dair iddialar toplumda geniş bir tartışma başlattı. Bazı basın yayın organlarında yer alan bu bilgiler üzerine, resmi bir açıklama yapıldı.

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ’NDEN AÇIKLAMA

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, konuyla ilgili resmi X hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, “Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, ‘Devlet Bahçeli entübe edildi’ iddiası doğru değildir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. 5 Şubat 2025 tarihinde kalp ameliyatı geçiren Devlet Bahçeli, planlanmış istirahat süresi içerisindedir. Evinde çalışmalarını sürdürmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz” ifadeleri kullanıldı.

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