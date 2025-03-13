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Bahçeli’nin Öcalan İfadesi Tartışma Yarattı

ABİDİK GUBİDİK BİR TARTIŞMA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’dan ‘PKK’nın kurucu önderi’ ifadesiyle bahsetmesi dikkat çekti. Bu durum, AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner ile İYİ Partili Cenk Özatıcı arasında tartışmalara yol açtı. Ekol TV’de yayınlanan bir programda, Metiner Bahçeli’nin sözlerini savundu ve “Ne var yanlış bir şey değil ki o yani PKK’nın kurucu önderi kim Abdullah Öcalan. Atatürk için de önder dediğimiz için artık ‘önder’ kelimesini başkaları için kullanmayacak mıyız?” şeklinde konuştu.

KARŞILIKLI TEPKİLER

İYİ Partili Cenk Özatıcı ise bu sözlere sert tepki gösterdi. “Mustafa Kemal Paşa ile kıyaslıyorsunuz hocam, ne diyorsunuz Allah aşkına! Yani Abdullah Öcalan ile siz aynı cümlede kullanamazsınız, ben men ederim” ifadelerini kullandı. Metiner ise Özatıcı’nın tepkisinin ardından, “Kanlı bir sorunu tarihe uğurlamaya çalışıyoruz. Çok olumlu gelişmeler olurken biz burada kelimeler üzerinden niyet sorgulaması yapıyoruz. Bu iyi niyetli bir yaklaşım değil” dedi.

AÇIKLAMALAR VE SAVUNMA

Özatıcı, Metiner’in sözlerine karşı, “Hadsizliği yapan sizsiniz beyefendi; siz Mustafa Kemal Paşa ile Öcalan’ı aynı cümle içerisinde kullanıyorsunuz ‘önder’ olarak bundan daha büyük hadsizlik olur mu ya! Ben buna tahammül göstermem” şeklinde bir yanıt verdi. Metiner, programdan sonra yaptığı açıklamada ise, “Bahçeli’nin Öcalan için kullandığı ‘PKK’nın kurucu önderi’ lafını sordum. Ben de ‘Öcalan PKK’nın kurucu önderidir. Teknik olarak bu böyledir’ dedim. Kelimelere takılmamak lazım. Artık bunları aşmamız lazım” dedi.

Metiner, Öcalan’ın terörist başı olarak nitelendirilemeyeceğini ifade eden Özatıcı’nın üslubunu eleştirerek bu tartışmanın sosyal siyasi bir yanını oluşturduğunu belirtti. Ayrıca Atatürk ile Öcalan arasında bir mukayese yapmadığını, yalnızca ‘önder’ kelimesi üzerinden bir açıklama yaptığını vurguladı.

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