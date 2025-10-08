Bahçeli’nin PKK Açıklaması Selvi’den Geldi Yorum

DEVLET BAHÇELİ’NİN AÇIKLAMALARI ŞAŞKINLIK YARATTI

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis grup toplantısındaki konuşmasında “Terörsüz Türkiye” hedefi çerçevesinde önemli değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, “Eğmeden bükmeden söylemeliyim ki PKK’nın kurucu önderliği elini taşın altına koymuştur” ifadelerini kullanarak Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat’taki çağrısına dikkat çekti. Bu sözler, kamuoyunda ve parti tabanında belirgin bir şaşkınlıkla karşılandı. Bahçeli’nin bu çıkışı, PKK’nın Suriye kolu SDG/YPG’ye yönelik çağrı yapılması gerektiği yönündeki taleplerle birlikte değerlendirildi.

HÜRRİYET YAZARINDAN ÖNEMLİ DEĞERLENDİRME

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Bahçeli’nin açıklamalarını şu şekilde yorumladı: “Bahçeli, Öcalan için ‘PKK’nın kurucu önderliği’ deyince bir şok yaşanmıştı.” MHP Lideri’nin, “Eğmeden, bükmeden söylemeliyim ki PKK’nın kurucu önderliği elini taşın altına koymuştur” ifadesini kullanmasının ardından, lider olmanın zorluğuna değinerek, “Lider böyle olur. Lider, kimi zaman kendi partisini dahi karşısına almayı göze alabilen kişi demektir,” dedi. Selvi, Bahçeli’nin bu çıkışını “buz kırıcı” olarak nitelendirdi ve sürece yeni bir ivme kazandırdığını belirtti.

