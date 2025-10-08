Bahçeli’nin PKK Açıklamasına Selvi’den Yorum

BAHÇELİ’DEN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis grup toplantısında gerçekleştirdiği konuşmada “Terörsüz Türkiye” hedefi kapsamında dikkat çeken ifadeler kullandı. Bahçeli, “Eğmeden bükmeden söylemeliyim ki PKK’nın kurucu önderliği elini taşın altına koymuştur.” diyerek, Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat’taki çağrısına işaret etti. Bu açıklama, kamuoyunda ve parti tabanında şaşkınlıkla karşılandı.

PKK VE SDG/YPĞ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Bahçeli’nin bu çıkışı, PKK’nın Suriye kolu SDG/YPG’ye çağrı yapılması gerektiği yönündeki taleplerle birlikte değerlendiriliyor. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Bahçeli’nin açıklamasını yorumlarken, “Bahçeli, Öcalan için ‘PKK’nın kurucu önderliği’ deyince bir şok yaşanmıştı. MHP Lideri, ‘Eğmeden, bükmeden söylemeliyim ki PKK’nın kurucu önderliği elini taşın altına koymuştur’ dedi. Lider böyle olur. Lider, kimi zaman kendi partisini dahi karşısına almayı göze alabilen kişi demektir.” dedi. Selvi, Bahçeli’nin bu açıklamasını “buz kırıcı” olarak nitelendirdi ve sürece yeni bir ivme kazandırdığını belirtti.