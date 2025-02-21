Bahçeli’nin Sağlığı Hakkında Yeni Açıklama

SERİ VE ANLAMLI AÇIKLAMALAR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Sağlık Durumu Üzerine Yapılan Açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuna dair bir açıklama yapan Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek, olumsuz değerlendirmelerde bulunanların ifşa edilmesi gerektiğini belirtti. Çiçek, “MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli, geçirdiği başarılı sağlık operasyonunun ardından MHP’nin kuruluşunun 56. yıldönümü vesilesiyle yaptığı açıklaması içinde tedavi sürecine dair fazilet, erdem ve nezaket yüklü bu vurguyu yapmıştı.” dedi. Aynı zamanda, insanlık değerlerini kaybetmiş kimseler için Bahçeli’nin açıklamasının bir ders niteliği taşıdığını vurguladı.

SOSYAL MEDYANIN OLUMSUZ ETKİSİ

Sosyal Medyayı Kötü Yöne Çevirenler

Yıldıray Çiçek, “Bir sağlık problemini art niyetli bir temenniye dönüştürmek ya da gelecek hesabı yapmak için bir fırsat olarak görmek büyük bir vicdansızlıktır” ifadesini kullandı. Bahçeli’nin geçmişte de sağlık sorunları yaşadığını ve bu durumları vefalı halkının dualarıyla aştığını belirtti. Bununla birlikte, günümüzde sosyal medyanın bu tür karanlık söylemlerle dolup taştığını ve bu kişilerin sadece kendilerini tatmin eden senaryolar ürettiğini ifade etti.

HUKUKİ YOLLA YAPILAN MÜCADELE

Sosyal Medya Kullanıcılarının Araştırılması

MHP’nin avukatlarının, sosyal medyada bu tür kötü niyetli paylaşımlar yapan kişilerin kimliklerini hukuki yollarla açığa çıkardığını belirten Çiçek, bu kişilerin gerçek yüzlerinin kamuoyuna ifşa edilmesi gerektiğini vurguladı. “Bu çirkinlikleri yapanların trol hesaplarının ardındaki gerçek yüzleri, tüm kamuoyuna ibretlik olacak şekilde ifşa edilmeli” diyen Çiçek, ahlaksızlık yapanlara dur denilmesi ve toplumda ders niteliği oluşturulması gerektiğini dile getirdi.

Muhalefet ve Sosyal Medya Türevleri

Çiçek, sosyal medyayı kanalizasyona dönüştüren kişilerin Türkiye’deki muhalefetin izdüşümü olduğunu ifade ederek, bu kişilerin ahlaki değerlere sahip olmadığını söyledi. “Troller, sadece muhalefetin iç sesini yansıtmakta ve onların sponsorluğunda kanalizasyonda yaşamanın hakkını vermektedir” dedi. Bahçeli’nin sağlık operasyonu sonrası iyi dileklerde bulunan kişilere yönelik bir linç girişiminin de yaşandığını ekledi.

DUALAR VE MANEVİ DEĞERLER

Dostlar ve Düşmanlar

Çiçek, bu süreçte Bahçeli’ye dualar edenlerin yanında, Türk milletine bela olmaya çalışanların ise beddualarla hesaplar yapmaya çalıştığını belirtti. Devlet Bahçeli’nin sağlık durumunun, dostlarını sevindirirken düşmanlarını üzeceğini söyledi. Milyonlarca Ülkücü evladının Bahçeli için, “Ay gökte kaldıkça, ulu kocaların ve aksakallıların duası üzerine olsun” dileklerini dile getirdi.