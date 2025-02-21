Bahçeli’nin Sağlığına Dair Yeni Açıklamalar

BAHÇELİ’NİN SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek, Bahçeli’nin sağlık durumu ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Olumsuz yorumlarda bulunanların ise açığa çıkması gerektiğini belirtti: “MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli, geçirdiği başarılı sağlık operasyonunun ardından MHP’nin kuruluşunun 56. yıldönümü vesilesiyle yaptığı açıklaması içinde tedavi sürecine dair fazilet, erdem ve nezaket yüklü bu vurguyu yapmıştı. Özellikle açıklamasının son cümlesi, insanlık değerlerini yitirmiş kimseler için adeta bir ders niteliğindedir. Bir sağlık problemini art niyetli bir temenniye dönüştürmek ya da gelecek hesabı yapmak için bir fırsat olarak görmek büyük bir vicdansızlıktır. Elbette bu zihniyete sahip olanlar için en büyük havale adresi Cenab-ı Allah’ın huzurudur. Ancak bu tür insanlarla toplum içinde de mücadele etmek, insanlık değerlerinin yaşaması ve insana özgü erdemlerin korunması adına bu dünyadaki görevlerimiz arasında olmalıdır.”

SOSYAL MEDYADA ÇİRKİN PAYLAŞIMLAR

“Sayın Bahçeli, geçmişte de sağlık sorunları yaşamış ve hepsini bu milletin milyonlarca vefalı evladının dualarıyla aşmıştır. Ne yazık ki geçmişte onun yaşadığı sağlık problemlerinde olduğu gibi bugün de sosyal medyayı adeta bir kanalizasyona çevirenler yine ortaya çıktı. Bu kişiler, sosyal medyaya yuvalanarak her türlü çirkefliği, iğrençliği, çirkinliği ve ahlaksızlığı sergilemekte; Sayın Bahçeli’nin sağlığı üzerinden yalnızca kendilerini tatmin eden senaryolar üretmektedir. MHP’nin avukatları, sosyal medyanın bu karanlık çukurlarında yaşayan iğrenç tiplerin çoğunun gerçek kimliklerini, mesleklerini ve yaşadıkları şehirleri hukuki yollarla ortaya çıkarmıştır.”

AHLAKSIZLIĞA DUR DEMEK GEREKEN BİR DURUM

“Sayın avukatlara bir tavsiyem vardır: Bu çirkinlikleri yapanların trol hesaplarının ardındaki gerçek yüzleri, tüm kamuoyuna ibretlik olacak şekilde ifşa edilmeli; böylece hem bu ahlaksızlıkları yapanlara dur denmeli hem de toplum nezdinde bir ders niteliği taşımalıdır.” Yıldıray Çiçek, özellikle sosyal medyayı kanalizasyona dönüştüren bu tiplerin muhalefetle bağlantılı olduğunu düşünmekte. “Hepsinin sayfasına girin, bakın; ahlakını yitirmiş muhalefetin ortak aklını ve refleksini görürsünüz. Troller, sadece muhalefetin iç sesini yansıtmakta ve onların sponsorluğunda kanalizasyonda yaşamanın hakkını vermektedir.”

“Bu beslemeler, muhalefet anlayışını seviyeli ölçülerde yapan ve Sayın Bahçeli’nin geçirdiği sağlık operasyonu sonrası ahlaki duruş sergileyerek ‘geçmiş olsun’ dilekleri sunanları ve şifa dileyenleri de linç etmeye çalışmaktadır.” Çiçek, “Koşullar dostları da düşmanları da açığa çıkarır” sözüne atıfta bulunarak, dostların ve düşmanların belirginleştiği bir süreçten geçildiğini ifade etti. “Lider Devlet Bahçeli’nin has evlatları bu süreçte temiz yürekleriyle duaları kuşanırken, Türk milletinin başına her türlü musibeti bela etmeye çalışanlar ise beddua ederek, hesap planlarını güncelleyerek yine İblis’e yoldaş olmuşlardır.”

BAHÇELİ’NİN SAĞLIĞI HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELER

“Sayın Devlet Bahçeli’nin sağlığı, dostlarını sevindirecek, düşmanlarını üzecek, hesaplar yapanları kahredecek kadar iyidir.” Yıldıray Çiçek, milyonlarca Ülkücü evladının Bahçeli için dua ettiğini belirtti ve “Ay gökte kaldıkça, ulu kocaların ve aksakallıların duası üzerine olsun.” sözleriyle mesajını tamamladı.