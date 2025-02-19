Bahçeli’nin Sağlık Durumu Hakkında Açıklama

HEALTH STATUS UPDATE FROM MHP

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, sosyal medya üzerinden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu hakkında önemli bir açıklama yaptı. Büyükataman, “Bir süredir özellikle sosyal medyadaki bazı kimliksiz çevreler tarafından Genel Başkan’ımız Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu hakkında sistemli ve maksatlı bir spekülasyon yapıldığı görülmektedir.” dedi.

SUCCESSFUL OPERATION AND RECOVERY

Büyükataman, sözlerine şöyle devam etti: “Genel Başkan’ımız Sayın Devlet Bahçeli önceden planlanmış bir şekilde başarılı bir operasyon geçirmiş ve hastaneden taburcu olmuştur. Yüce Allah’a şükürler olsun ki Sayın Genel Başkan’ımızın sağlık durumu son derece yerindedir.” Ayrıca, Bahçeli’nin şu anda planlanmış istirahat süresi içerisinde olduğu ve çalışmalarına devam ettiği bilgisini verdi.

COUNTERING MISINFORMATION

Büyükataman, “Maksatlı bir şekilde trol isimler arkasına saklanıp kafa karıştırmaya çalışan Türkiye ve MHP düşmanları, kaos hevesiyle el ovuşturan sicili bozuk sefiller gördükleri aşağılık rüyadan kabusla uyanacaklardır.” şeklindeki ifadeleriyle, yapılan spekülasyonlara karşı sert bir yanıt verdi.