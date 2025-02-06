Bahçeli’nin Sağlık Durumu Hakkında Açıklama

SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu hakkında resmi bir açıklama yapıldı. MHP’nin açıklamasında “MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli planlı tetkik ve tedavileri için 4 Şubat 2025 tarihinde Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi’ne yatırılmıştır.” ifadesi yer aldı.

TETKİK VE TEDAVİ SÜRECİ

Yapılan tetkikler ve tıbbi değerlendirmeler sonucunda, 10 yıl önce değiştirilmiş olan kalp kapağındaki dejenerasyon bulgularının tespit edildiği belirtildi. Bu kapsamda, 6 Şubat 2025 tarihinde mevcut kapak girişimsel olarak değiştirilmiş olup, “işlem komplikasyonsuz olarak çok başarılı şekilde tamamlanmıştır” denildi.