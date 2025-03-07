Bahçeli’nin Sağlık Durumu Hakkında Açıklama

TBMM BAŞKANVEKİLİ’NDEN RAMAZAN ETKİNLİĞİNE KATILIM

MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, 6 Mart 2025 akşamı MHP İstanbul İl Teşkilatı’nın düzenlediği iftar programına katıldı. Adan, Ramazan ayının manevi atmosferini vatandaşlarla paylaşarak, iftar çadırında sohbet etti ve yemek ikramında bulundu. Etkinlik sonrası gazetecilere verdiği röportajda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu ve güncel siyasi gelişmeler hakkında önemli bilgiler paylaştı. Bahçeli’nin sağlık durumu ile ilgili endişeleri gideren Adan, İmralı’dan gelen çağrılara da değindi.

BAHÇELİ’NİN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA

Gazetecilerin en çok sorduğu konu, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuydu. Celal Adan, bu konuda “Sayın genel başkanımız Türk siyasetinin yetiştirdiği en büyük devlet adamıdır. Sağlıklıdır, sıhhatlidir. Bir süreç yaşıyoruz. Bugün yaşadığımız şu süreçte de gündemi belirlemeye, gündemle ilgili düşünceleri paylaşmaya devam etmektedir” şeklinde net bir açıklama yaptı. Bu ifadeleri, Bahçeli’nin sağlık durumu üzerindeki spekülasyonlara son verirken, MHP liderinin hala aktif bir rol oynadığını gözler önüne serdi.

İMRALI’DAN GELEN ÇAĞRILARA DEĞİNİLDİ

Iftar sonrası yapılan açıklamalarda, Celal Adan İmralı’dan gelen çağrılara da değindi. Bahçeli’nin konuya ilişkin tutumunu destekleyen Adan, gündemin hassasiyetine vurgu yaptı fakat detay vermekten kaçındı. MHP’nin ülke meselelerindeki duruşunu koruduğunu belirten Adan, Bahçeli’nin sağlık durumunun siyasetteki etkisini fazlasıyla yalanlarcasına, liderin gündemi yönlendirmeye devam ettiğini vurguladı.