Bahçeli’nin Sağlık Durumu Hakkında Açıklama

BAHÇELİ’NİN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA YANILGILAR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 5 Şubat’ta yaptığı operasyon sonrasında sağlığının kötüleştiği ve yakın zamanda entübe edildiği yönündeki iddialar büyük tartışmalara yol açtı. Bu konu hakkında bazı basın yayın organlarında yer alan haberlere yanıt ise İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden geldi.

RESMİ AÇIKLAMALARDAN YALANLAMA

Resmi X hesabı üzerinden yapılan açıklamada, “Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, ‘Devlet Bahçeli entübe edildi’ iddiası doğru değildir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. 5 Şubat 2025 tarihinde kalp ameliyatı geçiren Devlet Bahçeli, planlanmış istirahat süresi içerisindedir. Evinde çalışmalarını sürdürmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.” ifadeleri yer aldı.