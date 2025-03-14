Bahçeli’nin Sağlık Durumu İyi Durumda

DEVLET BAHÇELİ’NİN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA

MHP’li İzzet Ulvi Yönter, Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin olarak yaptığı açıklamada, Bahçeli’nin durumunun iyi olduğunu aktarıyor. Yönter, “İnanıyoruz ki olabilecek en kısa zamanda da çalışmalarına başlayacaktır” diyor.

RAMAZAN ÇADIRINDA İFTAR ORGANİZASYONU

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, partisinin Pendik ilçe teşkilatının Kurtköy’de kurduğu ramazan çadırını ziyaret ederek partililerle iftar yaptı. Yönter, yaptığı açıklamada, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin kendisini aradığını belirterek, “Sayın Genel Başkanımız, Pendikli vatandaşlarımıza, dava arkadaşlarımıza, sizlere çok ama çok sevgilerini iletti, muhabbetlerini, başarı dileklerini iletti” ifadelerini kullanıyor.

BASIN MENSUBUNUN SORUSUNA YANIT VERDİ

Yönter, bir basın mensubunun Bahçeli’nin sağlık durumu ile ilgili sorusuna da yanıt vererek, “Allah’a binlerce kez şükürler olsun, Genel Başkanımız son derece iyi. İnanıyoruz ki olabilecek en kısa zamanda da çalışmalarına başlayacaktır. Hamdolsun, Allah’a binlerce şükürler olsun, hiçbir sorunumuz yok” diyor.

BİLGİLER VE AMELİYAT SÜRECİ

MHP lideri Devlet Bahçeli, kısa bir süre önce 10 yıl önce değiştirilmiş kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları yüzünden ameliyat geçirmişti. Kısa sürede normal hayatına döneceği belirtilen Bahçeli, yaptığı telefon görüşmeleri ile gündemde kalmaya devam ediyor.