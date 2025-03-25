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Bahçeli’nin Sağlık Durumu ve Resmi Açıklamalar

SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

MHP kaynakları ve parti yetkilileri tarafından yapılan açıklamalar, Devlet Bahçeli’nin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtiyor ve en kısa sürede aktif görevine döneceğini ifade ediyor. Bahçeli’nin son durumu hakkında resmi açıklamalar ve güncel gelişmeler merak konusu.

BAHÇELİ’NİN GEÇİRDİĞİ OPERASYON

MHP lideri Bahçeli, yakın zamanda bir operasyon geçirdi. 10 yıl önce değiştirilen kalp kapakçığında meydana gelen dejenerasyon bulguları üzerine mevcut kalp kapakçığının değiştirildiği ifade edildi ve operasyon başarılı geçti. MHP’li Yönter, partisinin Pendik ilçe teşkilatının Kurtköy’de kurduğu ramazan çadırını ziyaret ederek partililerle iftar yaptı. Yönter, bir basın mensubunun Bahçeli’nin sağlık durumu ile ilgili sorusuna “Allah’a binlerce kez şükürler olsun, Genel Başkanımız son derece iyi. İnanıyoruz ki olabilecek en kısa zamanda da çalışmalarına başlayacaktır. Hamdolsun, Allah’a binlerce şükürler olsun, hiçbir sorunumuz yok” yanıtını verdi.

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