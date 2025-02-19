Bahçeli’nin Sağlık Durumuna İlişkin Yeni Açıklama

GENEL BAŞKANIN SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, resmi sosyal medya hesabı üzerinden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Büyükataman, “Bir süredir özellikle sosyal medyadaki bazı kimliksiz çevreler tarafından Genel Başkan’ımız Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu hakkında sistemli ve maksatlı bir spekülasyon yapıldığı görülmektedir” şeklinde bir değerlendirme yaptı.

OPERASYONUN BAŞARIYLA GEÇTİĞİ VE SAĞLIK DURUMU

Büyükataman, “Genel Başkan’ımız Sayın Devlet Bahçeli önceden planlanmış bir şekilde başarılı bir operasyon geçirmiş ve hastaneden taburcu olmuştur. Yüce Allah’a şükürler olsun ki Sayın Genel Başkan’ımızın sağlık durumu son derece yerindedir” diye konuştu. Ayrıca, Bahçeli’nin “şu anda planlanmış istirahat süresi içerisindedir ve çalışmalarını sürdürmektedir” açıklamasında bulundu.

TROL HESAPLARA CEVAP

Büyükataman, “Maksatlı bir şekilde trol isimler arkasına saklanıp kafa karıştırmaya çalışan Türkiye ve MHP düşmanları, kaos hevesiyle el ovuşturan sicili bozuk sefiller gördükleri aşağılık rüyadan kabusla uyanacaklardır” ifadeleriyle de spekülasyonlarda bulunanları uyardı.