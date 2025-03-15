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Bahçeli’nin Sağlık Durumuyla İlgili Açıklama

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PARTİ YETKİLİSİ İFTARDA BULUŞTU

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, partisinin Pendik ilçe teşkilatının Kurtköy’de düzenlediği ramazan çadırını ziyaret etti ve partililerle birlikte iftar yaptı.

BAHÇELİ’NİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Yönter, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu hakkında bilgi vererek, “Genel Başkanımız son derece iyi.” ifadesini kullandı. Ayrıca, Bahçeli’nin çalışmalarına kısa sürede başlayacağının sinyalini de verdi.

BAHÇELİ’NİN OPERASYONU

MHP lideri Bahçeli, 6 Şubat tarihinde kalbinden bir operasyon geçirerek mevcut kalp kapakçığını değiştirmişti.

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