Bahçeli, o ismi görevden aldı

MHP’de deprem yaşandı. Milliyetçi hareket partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Grup Başkanvekili Erhan Usta’yı görevden aldı.

Alınan bilgiye göre, bugün TBMM Genel Kurulundaki görüşmelerde partisini Grup Başkanvekili olarak temsil eden Usta, görüşmeler devam ederken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından görevinden alındı.

Bu gelişmenin ardından, MHP’nin diğer Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Genel Kurul görüşmelerine katıldı. Konuyla ilgili daha sonra açıklama yapılacağı belirtildi.

CNN Türk Muhabiri Ünal Kaya, MHP’deki sürpriz kararla ilgili kulis bilgilerini aktardı. Kaya şunları söyledi:

“Resmi bir gerekçe henüz duyurulmadı. Resmi olarak görevden alındığı duyuruldu. Kulis bilgileri, bugün Meclis Genel Kurulu’nda yapılan Emeklilikte yaşa takılanlara yönelik destek açıklamasıydı. Bu kapsamda olduğu ifade ediliyor.

Erhan Usta’yı da aradım, parti yönetimine de sordum. Ancak açıklama yapmadılar. Şunun altını çizelim, MHP açısından emeklilikte yaşa takılanlar seçim vaadi olarak dile getirilmişti. Ancak bugün Genel Kurul’daki tablo MHP’nin tasarladığı gibi gelişen bir durum değildi.

Muhtemel ki bu nedenle görevli Grup Başkanvekili olduğu için ve destek verdiği için alınma söz konusu. Gelecek açıklamaları bekliyoruz”

TRT