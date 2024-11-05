“Bahçeli, Öcalan’ı TBMM’ye Çağırdı: DEM Parti Yanıtladı”

BAHÇELİ’DEN YENİ ÇAĞRI

Geçtiğimiz haftalarda PKK’nın elebaşı terörist Abdullah Öcalan’ı Meclis’e çağıran MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Terörist ele başı gelsin, terörün bittiğini açıklasın” demişti. Bu haftaki grup toplantısında ise çağrısını yineleyerek, “Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan terörist başı terörün bittiğini, PKK’nın lağvettiğini söyleyecekse haydi DEM Grubu’na gelsin, teker teker söylesin, umut hakkından da istifade etsin. Sözümün arkasındayım, teklifimde ısrarlıyım” ifadelerini kullandı.

DEM PARTİ’DEN GELEN CEVAP

Bahçeli’nin açıklamaları yankı bulurken, DEM Parti cephesinden ilk yanıt geldi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, “Sayın Bahçeli, bize uzattığın eli biz tuttuk ama diğer elini ortağın parçaladı. Bize uzattığın elde sorun yok, diğer elini baltalayan ortağında sorun var. Madem bir çözüm istiyorsun, kayyum anlayışından vazgeç. Madem çözüm istiyorsun, önce tecriti kaldır. Madem çözüm istiyorsun, hukuku uygula” sözleriyle tepki gösterdi.

MUHAKEME VE MÜZAKERE ÇAĞRISI

Bakırhan, açıklaması devamında “Sayın Bahçeli, sayın Erdoğan Kürtler ne yapsın? Meclis’teki bütün partilere soruyorum; Kürtler artık ne yapsın? Öcalan’ı İmralı’da, DEM Parti’yi Meclis’te tecrit ederek barış sağlanamaz” dedi. Bakırhan, Erdoğan’ın geçen hafta “Sorunun muhatabı Kürt kardeşlerimdir” dediğini hatırlatarak, “Kürtlerin iradesine kayyum atıyorsunuz. Müzakereden kaçıyorlar. Çünkü müzakere kimin çözümden yana olduğunu gösterir. Müzakere yaparlarsa gerçeklikleri ortaya çıkar. Biz her zaman olduğu gibi bugün de çözüme hazırız. Bizim elimizde barış güvercinleri, sizin bir elinizde kayyum, bir elinizde zulüm var” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.