Bahçeli, Öcalan’ın Çağrısıyla Yoğun Görüşmelerde

BAHÇELİ’NİN AMELİYAT SONRASI TELEFON GÖRÜŞMELERİ

Geçirdiği kalp kapakçığı ameliyatının ardından evinde dinlenmeye devam eden MHP Genel Başkanı Bahçeli, terör örgütü PKK’nın lideri Abdullah Öcalan’ın çağrısı sonrasında başlattığı telefon görüşmelerine devam ediyor. Bahçeli, Öcalan’ın çağrısının ardından DEM Parti İmralı Heyeti’nden Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan ile telefon görüşmesi yaptı. Ayrıca, Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

BAHÇELİ’NİN TELEFON TRAFİĞİ DEVAM EDİYOR

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu başta olmak üzere birçok ismi telefonla arayan Bahçeli, değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli’nin son görüşmesi ise Beykoz Kavacık Muhtarı Yasemin Şahin ile oldu. Muhtar Şahin’e telefonla teşekkür eden Bahçeli, mahalleye yapılan sağlık ocağı için de memnuniyetini dile getirdi. MHP İstanbul İl Başkanlığının aldığı karara göre, Beykoz’un Kavacık mahallesine bir sağlık ocağı yapıldı ve bu sağlık ocağına MHP lideri Devlet Bahçeli’nin ismi verildi.