Bahçeli: Onlar kaçacak, biz kovalayacağız

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında gündemi değerlendirdi.

BAĞLANTILARI ARAŞTIRILMALI: Türkiye’miz doğal afetlerin neden olduğu tahribatları onarmak, kaldı ki yangınla, salgınla, sellerle mücadele etmek için tüm imkânlarıyla seferber olmuşken, önce Konya Meram’da, ardından Ankara Altındağ’da yaşanan elim olaylar haklı olarak kaygı ve kuşku yaratmıştır.

YALAN HABER, YALAN SİYASETLE MÜCADELE KURULU: Yalanla mücadele etmek, bu konuda temiz toplum-temiz siyaset-temiz yönetim hedefine destek vermek gayesiyle amacıyla “Yalan Haber, Yalan Siyasetle Mücadele Kurulu” adıyla bir heyet kurulmuştur. Mezkur heyetin yapacağı çalışmaların sonucunda; siyaset, sivil toplum ve medya alanlarında yalanı meslek edinmiş çürümüşleri teşhir etmek, insanlarımızın aldatılmasının önüne bütünüyle geçmek için kanuni bir düzenleme ihtiyacı şayet hasıl olursa bunun da gereği yapılacaktır. Yalan, insan haysiyetini çiğnemektir. Yalancıların sonu görünmüştür. Bundan sonra onlar kaçacak, biz de kovalayacağız.