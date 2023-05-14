Bahçeli oyunu verdi

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara’da bulunan Anıttepe Ortaokulu’nda oyunu verdi.

Türkiye, beş yıl boyunca görev yapacak olan 13. Cumhurbaşkanını ve 28. Dönem parlamentosunu seçmek için sandıkta oy kullanıyor. Saat 08.00 itibarıyla oy verme işlemi başladı.

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu.

MHP lideri Devlet Bahçeli Ankara’da Anıttepe Orta Okulu’nda oyunu kullandı. Bahçeli burada yaptığı açıklamada, “İnşallah milletimize hayırlı uğurlu olsun. Tüm siyasi partilere hayırlı olsun, başarılar diliyorum. Seçim sonuçlarını partimizden takip edeceğim.” dedi.