Bahçeli, Özel’e Takip Ediyorum Dedi

SEÇİM ANINDA DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ

TBMM’deki seçimler sırasında ilginç bir an gündeme geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında gerçekleşen bir tokalaşma dikkatleri üzerine çekti. Bu etkileşimde yaşanan diyalog da merak uyandırdı.

İKİ LİDER ARASINDAKİ DİYALOG

Bahçeli, Özgür Özel’e “Sizi yakından takip ediyorum, çok hareketlisiniz maşallah. Başarılar diliyorum” şeklinde ifadelerde bulundu. Bu sözler, iki liderin seçim sürecindeki etkileşimini gözler önüne serdi.