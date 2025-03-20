Bahçeli: “PKK, 4 Mayıs’ta Fesih Kararı Almalı”

BAHÇELİ’NİN NEVRUZ AÇIKLAMASI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yazılı bir açıklama yaparak Nevruz Bayramı’nın önemine değindi. Bahçeli, “Türk milleti 21 Mart’ta yakılacak, ortak tarih ve kültürümüzün zenginliğiyle yayılacak Nevruz ateşi etrafında kenetlenip el ele vererek barış ve kardeşlik bağlarını daha da güçlendirecektir.” ifadeleriyle bu bayramın ruhunu dile getirdi. Açıkladığına göre, Nevruz yalnızca baharın gelişi değil, aynı zamanda milli varlığın ve birliğin simgesi olan derin bir değer taşıyor.

NEVRUZ BAYRAMI’NIN DEĞERİ

Bahçeli, mübarek Ramazan ayının manevi atmosferinde canlanan doğa ile birlikte hedef ve heyecanların da güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. “Huzur, refah, esenlik, güvenlik ve yaşama sevincimiz çok daha ileri bir aşamaya tahkimat yaparak ilerleyiş kaydetmelidir.” diyen Bahçeli, Nevruz’un bereket ve birlik simgesi olduğunu vurguladı. Ayrıca, “Yarınki Nevruz kutlamalarına Sayın Cumhurbaşkanımızın aktif katılımı, ülkemizin içinden geçtiği hassas dönem dikkate alındığında hem anlamlı hem de değerli bir adım olacaktır.” açıklaması yaparak, Cumhurbaşkanı’nın katılımının önemine dikkat çekti.

TERÖR SORUNUNA ÇÖZÜM TEKLİFİ

Bahçeli, terörsüz bir Türkiye hedefinin bu yılki Nevruz Bayramı’na damga vurması gerektiğini dile getirdi. Türk milletinin tek vücut halinde geleceğine ve geçmişin anılarına sahip çıkması gerektiğini ifade etti. “Bölücü terör örgütü PKK, 27 Şubat İmralı çağrısının gecikmemesi ve aziz milletimizin yoğunlaşan arzusunun boşa düşmemesi maksadıyla bir an evvel kongresini toplayarak fesih kararı almalı, nihayet silahları bırakarak Türkiye Cumhuriyeti’ne teslim etmelidir.” şeklinde bir çağrıda bulundu.

PKK’YA TARİH VERİLDİ

Bahçeli, 4 Mayıs 2025 Pazar günü Muş’un Malazgirt ilçesinde PKK’nın kongresinin toplanarak fesih tartışmalarına son noktayı koymasını önerdi. “Terörsüz Türkiye gayesinde tavsama ve tehir pişmiş aşa su katmaktan başka bir manaya gelmeyecektir.” diyen Bahçeli, bu konuda acil karar alınması gerektiğini vurguladı.

CHP’YE ELEŞTİRİLER

Bahçeli, CHP’nin Türkiye’deki terör sorununu derinleştirme ve hukukun işleyişini engelleme çabalarını eleştirerek, “CHP’nin Türkiye’yi karıştırmak ve hukukun işleyişini sakatlamak için bütün kriz tuşlarına bastığı görülmektedir.” ifadelerini kullandı. “Terörsüz Türkiye’yi sekteye uğratmak, asayişsizliği teşvik etmek” gibi eylemlerinin altından kalkılamayacak kadar büyük bir yük olduğunu belirtti.