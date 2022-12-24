Bahçeli: Rol kapma derdine düştüler

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçimlere değindi ve CHP’nin son dönem politikasını eleştirdi.

Bahçeli; “Kendilerini yükseltmek maksadıyla milleti ve devleti ayağa düşürmek için Türkiye düşmanlarının eline avucuna düşenler kelimenin tam manasıyla zillettedir ve siyaset platformunda bu köhne sıfatlarıyla arzı endam ettikleri ortadadır” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu’nun eğitim faaliyetlerini tamamlaması dolayısıyla düzenlenen 18. Dönem Sertifika Töreni’nde konuşuyor. İşte Bahçeli’nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

Türk ve islam düşünürlerine göre siyaset ahlaktan bağğımsız olamaz siyaset şayet alahkala yoylarının ayırırsa siyasetçi bozguna uğrar. Merhametten ve samimiyetten kaynaklanmıyorsa bir ilişki sahtedir, yanardönerdir fakat er ya da geç doğruyu görüp yanlıştan dönmek de bir erdem pırıltısıdır.

-Türkiye’deki muhalefet siyasetinin hasret duyduğu şey; karanlık ve kargaşadır. Milletten umudu kestiklerinden dolayı demokrasiye sözde bağlıdırlar. Fakat cumhur ittifakı bu zilletin hesaplarını Allah’ın izniyle boşa çıkaracak, bu ittifakı elbette mağlup ve mahcup edecektir.

-Milliyetçilik bencillik ve benmerkezlik bir siyaset algısıyla bağdaşmaz. Milliyetçi bir egoist olamaz. Milletiyle gülüp milletiyle ağlamaka vazgeçilmez bir manevi ilkedir.

-Saraçhane’de rol kapma derdine düşenlerin bu yeni yüzyılı bırakınız anlamasını varlıklarını ibra etmeleri ve iddia ile sürdürmeleri bile akla ziyan bir haldir. Baba ile oğul arasındaki gel-gitli sürece müdahil olan ablaların da ‘Biz de varız’ çıkışı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki 2 partinin kazandığı çatık kaşlarla hatırlanıp ikilik çıkarması malum olduğunuz bir menfaat çatışmasıdır.”