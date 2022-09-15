Bahçeli: Sabır göstermeyeceğiz

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ermenistan’ın Karabağ’daki saldırılara tepki gösterdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ermenistan’ın Karabağ’daki saldırganlığına sabır ve tahammül gösterilemeyeceğini söyledi.

Bahçeli, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada; Ermenistan’ın, Azerbaycan’a yönelik provokasyonlara giriştiğini belirterek “Karabağ Zaferi’ni hazmedemeyen, işgal ettiği Azerbaycan topraklarından sökülüp atılan Ermeni çeteleri, mütecaviz eylemlerine hız vererek kanlı ve hain provokasyonlara girişmektedir. Ermenistan’ın saldırganlığına sabır ve tahammül gösterilemeyecektir” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan’ın yalnız olmadığı mesajını veren Bahçeli, şunları kaydetti: “Can Azerbaycan, terör devleti Ermenistan ve arkasında duran zalimler karşısında yalnız değildir. Türk milleti soydaşlarının arkasındadır. MHP, Ermeni saldırılarını lanetlemekte, Karabağ’ın azatlığına uzanan ellerin kırılacağına inanmaktadır. Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev liderliğinde kardeş ülke Azerbaycan her türlü hunhar ve hayasız oyunu temelinden bozmaya muktedirdir. Türkiye’nin desteği de tam ve eksiksizdir. Vatan uğruna şehit düşen kahraman askerlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor, Sayın Aliyev’in şahsında kardeş Azerbaycan halkına ve aziz Türk milletine baş sağlığı diliyorum. Unutulmasın ki bir kere yükselen bayrak bir daha inmeyecektir.”