Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 28 Mayıs’ta gerçekleşecek ikinci tur seçimleri hakkında konuştu.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2. tur cumhurbaşkanlığı seçimleri kapsamında Malatya’da vatandaşlara seslendi. Seçmenlere çağrıda bulunan Bahçeli, “Elde edilmiş edilen başarıyı yarıda bırakmamak için hep beraber 28 Mayıs’ta sandığa gitmeliyiz. Sandıkta sorumluluk üstlenmeliyiz.” ifadelerini kullandı.

MHP lideri Devlet Bahçeli, 2. tur cumhurbaşkanlığı seçimleri kapsamında Malatya’da vatandaşlara seslendi. 28 Mayıs için seçmene sandık çağrısında bulunan Bahçeli, “Sandıkta sorumluluk üstlenmeliyiz” dedi.

Bahçeli’nin konuşmalarında öne çıkan başlıklar:

Ülkemizde asrın felaketi olarak değerlendiren bir felaketle karşı karşıya kaldık. Bu felaket 11 ilimizi kapsadı. 50 bini aşkın vatan evladımız şehidimiz oldu. 110 bini aşkın vatandaşımız tedavi altına alındı. Ülkemizde zaman zaman depremler olmakta, sosyal felaketler artmakta Türkiye’de huzur önemli ölçekte sarsılmaktadır. Her şeye rağmen 6 Şubat’tan bu yana çok önemli tedbirler alınmıştır. Bunu görmezlikten gelemeyiz. Alınan tedbirleri siyaseten istismar edemeyiz. Öncelikle 50 bin evladımızı toprağa verdik. Acı ve ızdırabı ortadan kaldırmak için diğer tedbirlerin alınması gerekmekteydi. Güvenlik, beslenme, barınma, örtünme… İnsanlarımızın bu ihtiyaçları karşılanmamış olsa sosyal karmaşa, kaos olurdu. Asrın felaketinin ortadan kaldırılmasında cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve Recep Tayyip Erdoğan, bakanları, valisi, Mehmetçikleriyle 11 ilimizde her türlü tedbiri almak suretiyle normal hayata geçişler sağlandı. Böylelikle Türkiye üzerindeki oyunlar bozuldu.

“CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ TEKRAR HAYATA GEÇMELİ”

Bütün engellere rağmen, kamuoyundaki saptırmalara rağmen yüzde 49 buçuk oyla milletimiz Erdoğan’a Recep Ağa yola devam dedi. İstikrar sürsün Türkiye büyüsün, terörle mücadele mutlak suretle sonuçlandırıldın, sosyal ve ekonomik sorunların çözülmesi için ne gerekiyorsa yapılsın. Bu hedefler doğrultusunda oldukça başarı sağlanılmıştır. Konutlar köyler şehre kadar yapılma çalışması içine girildi. Yeni bir Türkiye, yeni bir yüzyılın atılma kararlılığı ortaya çıkmış. Bu kararlılığın durmaması lazım. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi tekrar hayata geçmeli ve Recep Tayyip Erdoğan 13. cumhurbaşkanımız olmalıdır. Bunu yapmak mecburiyetindeyiz.

BAHÇELİ’DEN 28 MAYIS MESAJI

Elde edilmiş edilen başarıyı yarıda bırakmamak için hep beraber 28 Mayıs’ta sandığa gitmeliyiz. Sandıkta sorumluluk üstlenmeliyiz. 14 Mayıs öncesinde ne oldu? 14 Mayıs siyaseten kimler tarafından istismar etti? Bunu bu vatan evlatları görmeli ve bilmeli. Sandığa gitme kararlılığımız mutlaka gösterilmeli. 2 tane resmi bir arada gördüğünüz oy pusulasını ele aldığınızda o pusulaya öyle bir bakış sergileyin ki, soğana patatese değil, milletin geleceğine, deprem felaketinin ortadan kaldırılmasına öyle bir resim var ki o resim Recep Tayyip Erdoğan’dır. Bu sonuç ABD’nin kovboyları değil, Avrupa’nın uşakları değil Anadolu’nun evlatları Anadolu’nun yiğidine sahip çıkmalı.

Oy pusulasında iki resim var, bir de muhuracak mühür var. Biraz düşünmenizi istiyorum. Kaolisyonlarla hükümetler kurulması hali Türkiye’nin temel sonuçlarının çözülmesine yetmiyor, yetemiyor. Türkiye’yi bataklığa, kaosa sürüklüyor. İşte bunları aşmak lazım. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişin önemi çok daha iyi anlaşılmalı.