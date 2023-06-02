Bahçeli, Şentop’tan geçici olarak devraldı

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Şentop’tan geçici olarak devraldı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli görevi Mustafa Şentop’tan geçici olarak devraldı.

Geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli Meclis Başkanlığı görevini Mustafa Şentop’tan devraldı.

Devir teslim töreninde konuşan Şentop, TBMM’nin üyesi olmanın çok büyük bir şeref olduğunu belirterek, Bu dönem boyunca birlikte çalıştığım milletvekili arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. TBMM Gazi Meclis’tir. Bu dönemi biraz daha ayrıcalıklı kılan 100. Yıl dönümü olmasıydı. TBMM’nin üstün gayretlerle çalıştığını ifade etmek isterim. Bütün mesai arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Bu görevi Büyük siyaset adamı Devlet Bahçeli’ye devrediyorum, hayırlı olsun. Parlak bir başlangıçla 28. Dönem başlayacak.’ dedi.

Görevi devralan Bahçeli ise “Bu görevi devralmaktan onur duyuyorum. Milletimiz için hayırlı olur” ifadelerini kullandı. Şentop, mührü Bahçeli’ye teslim etti.

BUNDAN SONRA SÜREÇ NASIL OLACAK?

TBMM İçtüzüğü gereği, Meclis’te bugün yapılacak yemin töreninin ardından seçimlere geçilecek. Meclis Başkanlık Divanı ve 5 siyasi parti grubunun yönetimleri belirlenecek.

Meclis başkanı seçim süreci de bugünkü yemin töreniyle birlikte başlayacak. Bugünden itibaren 5 gün boyunca adaylık başvuruları alınacak. Siyasi partiler pazartesi ve salı günü Meclis başkanı adayını TBMM Başkanlığı’na bildirecekler ve çarşamba günü TBMM Genel Kurulu’nda yapılacak oylama ile yeni Meclis başkanı seçiminin ilk turu yapılacak. Başkan seçimi gizli oylama ile yapılacak. İlk iki oylamada 400, sonuç alınamazsa üçüncü oylamada salt çoğunluk olan 301 kabul oyuyla başkan seçilebilecek. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa da bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak ve dördüncü oylamada en fazla oy alan üye başkan seçilmiş olacak.